Lo que pensarán los jugadores del Manchester United sobre el ‘nervioso’ Liverpool tras un ‘duro’ parón

EXCLUSIVO: El Manchester United viaja a Anfield para enfrentarse al Liverpool el domingo, y una ex estrella de los Rojos ha contado exactamente lo que Ruben Amorim y su equipo pensarán sobre sus feroces rivales después de una caída en su forma.

El Manchester United juega contra el Liverpool el domingo y es probable que Bruno Fernandes sea el capitán (Imagen: Getty Images)

Danny Simpson dice que los primeros 20 minutos del partido Manchester United vs Liverpool serán clave para la victoria.

Los Rojos viajarán a Anfield para enfrentarse a los campeones de la Premier League de Arne Slot el domingo 19 de octubre, donde esperan capitalizar la mala forma del Liverpool últimamente. El club entró en el parón internacional de octubre tras tres derrotas consecutivas ante Crystal Palace, Galatasaray y Chelsea.

Y como resultado, el Club cayó al segundo lugar en la clasificación, un punto detrás del Arsenal. Aunque Slot esperaba que sus jugadores tuvieran actuaciones inspiradas en sus compromisos internacionales y que regresaran revitalizados, en su mayor parte ese no fue el caso.

Alexander Isak fue titular en los partidos de Suecia contra Suiza y Kosovo, pero no logró marcar un solo gol ya que su país perdió ambos, mientras que Hugo Ekitike no logró encontrar el fondo de la red contra Azerbaiyán o Islandia. Una historia similar le ocurrió a Florian Wirtz, que se asoció con Alemania para vencer a Luxemburgo e Irlanda del Norte por 4-0 y 1-0 respectivamente, pero no logró anotar ni un gol ni una asistencia.

Con el United acercándose al parón internacional con una victoria por 2-0 sobre el Sunderland, las emociones seguramente estarán altas en el vestuario de Ruben Amorim antes del derbi del Noroeste. Y Simpson ha explicado exactamente lo que deberían pensar los jugadores de su ex club mientras adornan el campo de Anfield con la victoria en la mira.

Exclusivamente hablado en contra los HOMBRES Cuando se le preguntó a través de MightyTips si este es el mejor momento para que el United juegue contra sus feroces rivales, Simpson dijo: «Puedes verlo de dos maneras. No están acostumbrados a perder tres juegos, pero para empezar están todos fuera de casa.

«Palace, Galatasaray, Chelsea, creo que cada vez que juegas contra ellos se siente muy duro. Han tenido un breve descanso, entonces, ¿es hora de atacar y hacerles perder cuatro partidos?».

Danny Simpson ha hablado sobre el Derby del Noroeste (Imagen: Getty Images)

«O se enojarán y saldrán peleando porque están de vuelta en casa y la multitud hará aún más ruido, y es el Man United. Entonces, el United, sí, ganó contra el Sunderland, pero aunque, sin faltarle el respeto, fue el Sunderland en casa».

«Si yo fuera un jugador del United, pensaría que este es un buen momento para empezar bien el partido, para poner nerviosos a los jugadores y a los aficionados. Creo que los primeros 20 minutos serán muy importantes».

«He jugado mucho en Anfield y te pueden poner nervioso después de los primeros 10 o 15 minutos. Es difícil recuperarse, especialmente cuando estás 1-0 abajo. Si el United de alguna manera puede superar esa tormenta después de 10 minutos, tal vez crear algunas oportunidades y marcar un gol, entonces sería un momento realmente nervioso para el Liverpool».

Arne Slot ha estado luchando con su forma últimamente (Imagen: Anadolu vía Getty Images)

Simpson también señaló que la pausa internacional podría ser problemática para los jugadores que regresan al nivel de clubes, especialmente si sufren ciertas lesiones mientras representan a sus respectivos países. El técnico de 38 años añadió: “También es difícil con el parón internacional porque no sabemos en qué condiciones volverán los jugadores y el entrenador no tiene idea hasta quizás mañana o el jueves.

«Así que siempre es un tema difícil después del parón internacional. El United tiene que pensar: ‘Escucha, ¿por qué no?'»

Tal como están las cosas, parece que el Manchester United llegará al partido contra el Liverpool relativamente ileso en términos de lesiones. Si bien no se espera que Lisandro Martínez esté todavía en forma a pesar de su regreso a los entrenamientos, Ayden Heaven y Noussair Mazraoui podrían regresar a la acción a tiempo para el partido.

Sin embargo, las cosas son mucho más inciertas para el Liverpool, que se quedará sin varios jugadores clave este fin de semana. Ryan Gravenberch parecía tener un problema en el tendón de la corva durante la victoria de Holanda por 4-0 sobre Finlandia el pasado fin de semana, cuando fue retirado por precaución después de sólo 45 minutos.

Mientras tanto, Ibrahima Konate fue expulsado de la concentración de Francia tras una lesión en el muslo que sufrió contra el Chelsea en su último partido en la Premier League. Aún no se sabe si estará en condiciones de jugar este fin de semana.

Por otra parte, no se espera que el portero número uno Alisson Becker vuelva a jugar hasta finales de mes tras una lesión en el tendón de la corva sufrida contra el Galatasaray, mientras que Giovanni Leoni estará de baja la mayor parte de la temporada tras una cirugía del ligamento cruzado.

