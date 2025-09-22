‘Lo que me gustó’ – El juicio de Wayne Rooney Manchester United deleitará a Ruben Amorim

Wayne Rooney estuvo lleno de elogios por el desempeño del Manchester United en la victoria de la Premier League de fin de semana en Chelsea

Wayne Rooney elogió a la disciplina defensiva del Manchester United por ganarle a Ruben Amorim una victoria muy necesaria sobre Chelsea para iluminar la presión sobre él.

Los jugadores de United Groeven el sábado profundamente en una lluvia con lluvia que Old Trafford molió una arenosa victoria por 2-1 que Amorim dio un espacio para respirar después de un comienzo no convincente de la nueva temporada.

El portero de Chelsea perdió Robert Sánchez después de cuatro minutos cuando le mostraron un rojo recto para la eliminación de Bryan Mbeumo, pero United perdió a su esposo cuando Casemiro obtuvo dos cartas amarillas.

Rooney, el máximo goleador de United, temía que su antiguo club capitularía cuando fue a 10 V 10, a pesar de que lideraron 2-0, pero elogiaron la forma en que lo mantuvieron para la victoria vital.

«¿Sabes qué?» dijo Rooney. “Incluso con 11 hombres, pensé que comenzaron el juego muy bien y causaron problemas al Chelsea.

«Cuando Chelsea fue a 10 hombres, estaba preocupado. Pensé que ‘es como unido ahora perder el juego’ y luego creo que eso habría ejercido mucha más presión sobre el gerente.

«Pero pensé que jugaron muy bien en la primera mitad y luego en la segunda mitad, es estúpido, es ingenuo de Casemiro.

«Tan pronto como recibió su tarjeta amarilla, lo miré en los estudios de la BBC con Danny Murphy, y le dije que lo quitaría. Sería enviado. Sabías lo que sucedería y podría habernos costado al final.

«Creo que lo que me gustó en la segunda mitad fue la disciplina del United. Se defendieron bien y mantuvieron el balón para ellos y Chelsea fue malo. Chelsea fue lento y movió la pelota uno al lado del otro, pero realmente no intentaron penetrar.

“Las únicas dos cruces que colocan en la caja es la de la meta y una tarde, lo que causó una nueva gran oportunidad.

«Pero creo que deberías alabar a United, también en esas circunstancias, mostraron mucha disciplina y esa es una gran victoria. Solo disfrutemos de los tres puntos».

