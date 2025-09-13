Lo que Man United tiene que hacer para evitar la transferencia de Kobbie Mainoo, como se requieren las promesas de Ruben Amorim

Manchester United -Midfielder Kobbie Mainoo le pidió al club que abandonara la ventana de transferencia de verano, pero Ruben Amorim logró mantenerlo en Old Trafford

Manchester United -Midfielder Kobbie Mainoo (Imagen: James Gill – Danehouse/Getty Images)

Fue difícil para los seguidores del Manchester United imaginar un escenario en el que Kobbie Mainoo no podría no ser parte del futuro del club.

Y, sin embargo, mientras estamos aquí en la víspera del primer juego desde la estrella de Summer Transfer 2025, el entrenador en jefe de United, Ruben Amorim, ha sido procesado cómo puede mantener feliz al joven de 20 años. Desde que el entrenador en jefe portugués Erik Ten Hag ha reemplazado, mantener el contenido de Mainoo ha sido una tarea que lo ha escapado.

El sistema 3-4-2-1 de Amorim no benefició a Mainoo. El centrocampista no ha podido clavar un lugar en los dos rollos fijos del mediocampo o las dos posiciones más avanzadas.

Esta temporada fue la más desafiante hasta ahora para Mainoo, porque jugó un segundo violín para Bruno Fernandes, quien fue elegido para él. Amorim ha dicho a los periodistas que Mainoo está en competencia directa con el Capitán y, aunque actualmente es imposible dejar caer Fernandes, la píldora no facilita que el inglés traga.

Entonces, ¿qué debe hacer United con Mainoo? Bueno, está claro que quieren mantener al centrocampista en su equipo, de lo contrario le habrían permitido su solicitud de préstamo a fines de agosto.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Pero si quieren mantener a Mainoo, Amorim tiene que hacer una promesa que no pueda ser popular. Debe aceptar vender Fernandes el próximo verano.

Aunque puede ser difícil tolerar a los fanáticos de United, dado que Fernandes ha sido el artista estrella del club en los últimos años, esta es la única forma de mantener a Mainoo. El mediocampista va al nivel más alto hacia el final de su carrera y sin duda hay un interés de Arabia Saudita.

Los informes han sugerido que Fernandes ha mantenido la puerta abierta para la liga profesional saudita. Si este es el caso, puede ser financieramente útil para United para vender si está sobre la mesa una oferta entre £ 80 y 100 millones. Si hacen eso, tienen un reemplazo listo en Mainoo para ingresar al equipo.

El reembolso de Fernandes también financiaría un movimiento para que Carlos Baleba abandone Mainoo como Casemiro al final de su contrato actual. United fue más culpable de posponer transferencias y, en última instancia, perder el gran dinero.

Capitán Bruno Fernandes del Manchester United (Imagen: Jan Kruger, Getty Images)

Si eligen aguantar durante demasiado tiempo, eventualmente pueden verse obligados a dejar que Mainoo se vaya. Está claro que regularmente quiere tiempo de juego y si United no lo ofrece, deben aprender a aceptar que uno de sus graduados de la academia más inteligentes se irá el próximo verano.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.