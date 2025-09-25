Lo que Man City Assistant Pep Libnders Huddersfield -Sbaas Lee Grant dijo: «Estaba sorprendido»

Manchester City produjo una versión controlada para vencer a Huddersfield Town por 2-0 en la Copa Carabao y el cuerpo técnico estaba contento con la exhibición.

Manchester City produjo una actuación profesional para vencer a Huddersfield

El entrenador asistente del Manchester City, Pep Libnders, le dijo al jefe de la ciudad de Huddersfield, Lee Grant, que estaba «sorprendido» sobre lo bien que los Blues había jugado al vencer a sus opponentes de la liga 2-0 en la tercera ronda de la Copa Carabao.

Los procedimientos de glaseado de la ciudad en la etapa de la batería, y registraron un 75% y obtuvieron puntajes a través de Phil Foden y Savinho para reservar un partido de cuarta ronda en Swansea City.

El lado de Pep Guardiola tuvo 17 tiros a cinco y nunca analizó problemas en West Yorkshire porque hicieron cuatro juegos invictos desde el descanso internacional.

Después del juego, los ex asistentes de Liverpool Libnders habían conversado con Grant y el jefe de Huddersfield Town reveló que el entrenador de la ciudad estaba impresionado por el control que mostraron en el juego, a pesar de la aplicación de nueve cambios el fin de semana con el Arsenal.

«Si su esposo es ciudad, probablemente se siente como el resultado correcto de su perspectiva, tenemos que ser lo suficientemente humildes como para aceptar eso. Se merecieron la victoria», dijo Grant después del juego.

«Pasé cinco o 10 minutos allí con Pep Libnders, y creo que incluso se sorprendió de lo bien que jugaron esta noche, qué tan bien realizaron su muerte y conectaron sus pasajes de jugar, qué poco abandonaron el fútbol, ​​muy poco estaba en camino o descuidado.

Guardiola esperaba una pieza establecida de los Terriers, pero Grant acreditó a la ciudad sin renunciar a muchas oportunidades con las que los hombres de Huddersfield podían entrar en la caja.

«Es realmente difícil ganar piezas contra Man City para empezar», dijo. «Ciertamente hablamos de ello y hablamos sobre su importancia, y esas son ambas instrucciones, porque sabes que la calidad con la que lo hacemos con la entrega, el ritmo y la fuerza que dieron a las cosas.

«Desde un tiro libre en nuestra mitad, Lee Nicholls pone uno alto y largo en su mitad y obtenemos un derribo y Zepi (Zepiqueno Redmond) aterriza y tenemos medio momento desde allí.

«Nos gustaría haber generado más de esos momentos, pero en realidad no es fácil contra un lado bien documentado».

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.