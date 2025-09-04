Lo que los jugadores de Pep Guardiola Man City le dijeron a la transferencia dramática -Out.

Manuel Akanji dejó el Manchester City para unirse al Inter de Milán el día de la fecha límite y habló sobre el movimiento y su partida del Etihad.

Manuel Akanji se unió a Inter el día de la fecha límite

Manuel Akanji ha revelado que Pep Guardiola le dijo a su equipo de Manchester City al comienzo del verano que se omitirían los jugadores de las competiciones y que la competencia sería particularmente feroz en el medio del medio.

Los Blues comenzaron el verano con seis defensores centrales y con Guardiola quería cortar a su equipo, la partida siempre era probable. Akanji no jugó un minuto en los primeros tres partidos de la Premier League de la temporada y se fue a préstamo en el Inter Milán el día de la fecha límite.

Ese acuerdo incluye la obligación de comprar por 15 millones de euros si Akanji juega en el 50% de los juegos de Inter y ganan el título de la Serie A esta temporada. El centro de 30 años no espera regresar a Etihad.

Con la competencia de Ruben Dias, John Stones, Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov y Nathan Ake, sabía que el tiempo del juego sería difícil de conseguir, pero estaba dispuesto a luchar por su lugar hasta que el Inter hizo su movimiento.

«Teníamos seis respaldos centrales y solo dos podían jugar, además es una posición que rara vez gira. Pep Guardiola nos dijo a USE abiertamente y honestamente desde el principio que no sería fácil y que algunos jugadores del equipo lo serían», dijo Akanji.

«Al final no fue fácil para mí porque siempre quiero estar en el campo. Pero incluso si me hubiera quedado en la ciudad, habría aceptado el desafío y luchado por mi lugar».

En los últimos días de la ventana, Akanji estaba conectado con varios clubes, con Tottenham interesado en un acuerdo, al igual que Galatasaray y el AC Milan. Inter dio el paso tarde y el internacional suizo reveló que casi se cayó de la ventana en las últimas horas.

«Como siempre, estaba empacado para el equipo nacional y vine a Suiza cuando recibí una llamada telefónica de mi agente el lunes por la mañana y dije que todavía podría suceder algo», explicó Akanji.

«Sin embargo, todo estaba en el punto de colapsar, porque los dos clubes aún tenían que llegar a un acuerdo, al igual que yo con el Inter. También quería resolver todo con Man City. Estoy claramente encantado de que todo haya tenido éxito.

«Por supuesto, los días anteriores no siempre fueron fáciles, pero confié en mis instintos, aunque el movimiento, como hace tres años, solo sucedió en el último minuto».

La repentina naturaleza de la medida significaba que Akanji, que era el día antes de su salida en el banco para City en Brighton, no tenía la oportunidad de despedirse de sus compañeros de equipo en los últimos tres años, a quien le gustaría concentrarse.

«Es difícil darse cuenta de todo», dijo. «En primer lugar, todavía estábamos parte de nuestro antiguo club, y ahora nos estamos moviendo, y todavía hay algunas cosas que descubrir. Mi familia y yo nos hemos sentido muy cómodos en Manchester, pero no lamento; espero con ansias el nuevo desafío.

«Apenas puedo esperar a conocer a mis nuevos compañeros de equipo. Desafortunadamente, todavía no he dicho adiós a la ciudad, pero ciertamente quiero hacerlo con una bala de equipo, lo cual no es tan fácil debido al horario. Pero es importante para mí que pueda decir adiós y comenzar de nuevo».

