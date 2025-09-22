Lo que los jugadores de Man City hacen de las oportunidades de título después del sorteo del Arsenal – ‘Nuestro objetivo’

El centrocampista del Manchester City Tijjani Reijnders habló sobre las expectativas del equipo después de su empate 1-1 con el Arsenal en los Emiratos

Erling Haaland celebra el voruito de Manchester City contra el Arsenal

Tijjani Reijnders cree que Manchester City puede desafiar esta temporada para los trofeos de la Liga de la Premier y la Liga de Campeones después de que se haya acercado a una gran victoria en el Arsenal.

A pesar de más de dos días menos para prepararse para el juego que sus oponentes, City golpeó a los Emiratos temprano, mientras que Reijnders llevaba el balón en el campo en un contraataque antes de dejar que Erling Laandand fuera a David Raya Cool. Parecía que era suficiente para que tres puntos enormes en las primeras etapas de la temporada de la Premier League, solo para que el sustituto del Arsenal Gabriel Martinelli anotara en el tiempo de lesión y, en última instancia, la resistencia de la ciudad.

Un arsenal extático celebró su avance, pero al final del juego hubo orgullo de la ciudad en mejorar el Mauling 5-1 que sufrieron aquí la temporada pasada. Pepp Guardiola elegidos solo cuatro de los XI iniciales en enero fueron elegidos por Pep Guardiola el domingo y uno de los nuevos muchachos que Reijnders siente después de tres grandes resultados, con el sorteo del Arsenal después de las victorias sobre el Manchester United en la Premier League y Napoli en la Liga de Campeones.

Cuando se le preguntó si la implementación indicaba que los Blues podrían competir con los mejores de la competencia, Reijnders respondió: «Sí, cierto. Ese es nuestro objetivo: jugar para los títulos.

«Fue una semana difícil y al final lo hicimos bien esta semana y ahora tenemos que seguir llegando en las próximas semanas.

«Todos saben que este juego tiene un poco más y hoy queríamos mostrar quién era el más fuerte y dejarlo con los tres puntos. Fue una pelea bien repleta y podemos seguir haciéndolo».

Por mucho que City celebró su actuación, los jugadores todavía estaban decepcionados por el resultado. Fue más una exhibición defensiva de lo que alguien está acostumbrado a ver a un equipo de Guardiola, pero el equipo estaba contento con el esfuerzo y el nuevo lado de su juego que mostraron, especialmente dado el resultado en North Londs la temporada pasada.

Sin embargo, el ecualizador de Martinelli significa que City ya ha caído ocho puntos desde su apertura de cinco juegos y siete detrás de los campeones y líderes Liverpool. Tantos puntos positivos que pueden tomar la semana pasada, saben que tienen que tomar más puntos.

«Siempre queremos más posesión de la pelota, pero este juego tenía que ser así», dijo Reijnders. «Defendimos bastante bien, no hemos regalado muchas oportunidades.

«Estamos un poco decepcionados porque admitimos el empate tardío. Luchamos muy bien como un equipo, por lo que estamos decepcionados de ir a casa con un punto».

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.