Lo que le pasó a Bryan Mbeumo muestra la diferencia que ya ha hecho en el Manchester United

Man United logró su segunda victoria de la temporada contra Chelsea después de una fenomenal primera mitad en Old Trafford.

Mbeumo es criado por Sánchez

La pelota rara vez estaba en la tercera tercera parte del Manchester United en la primera mitad que Altay Bayindir practicaba para mantenerse caliente para asegurarse de que no lo resuelvan.

Una ciudad de una segunda mitad no puede eclipsar a los unidos casi perfectos en el primero. Todo después de cinco minutos se jugaron contra diez hombres, pero United tenía al Chelsea en el pie trasero del primer silbato.

El Real United ha aparecido en sus tres juegos en casa, cada uno más progresivo que el anterior. Con este triunfo, han establecido un marcador contra uno de los participantes de la Liga de Campeones de la Premier League.

United finalmente fue atrapado por el encabezado de TreVoh Chalobah desde una esquina. Reemplazar a Harry Maguire un día después de que Amorim se refirió a la amenaza de cruces de Chelsea sintió una cuarta parte de la competencia restante.

«¡Siete!» Pechó a los seguidores de United en el número de minutos adicionales en la segunda mitad. Celebraron los nueve adicionales en la primera mitad, cuando la victoria parecía una formalidad. Sin embargo, este es un club que siente que es obligatorio acelerar el latido de sus seguidores.

«Oh United, te amamos», rugió a sus seguidores mientras el reloj aprovechaba el minuto 97. Amorim estaba nervioso por el área técnica, miró a su personal y emitió la extraña instrucción. United.

Este debe ser el punto de inflexión en la temporada de United. Eran mejores que el Chelsea en todos los departamento concebible, desde las gradas hasta el campo. United Supporters arrojaron ‘Take Me Home’ con más entusiasmo que nunca desde la introducción poco antes del comienzo. Los jugadores alimentaron la atmósfera, reforzados a la hora de inicio de la noche.

United usó la lluvia mancuniana a su favor. La película de Benjamin Sesko retumbó perfectamente en el camino de Bryan Mbeumo y Chelsea -Goalkeeper Robert Sánchez cayó en el otoño. Los analistas del Chelsea tuvieron problemas que se conectaron a la red. Pronto fue Sánchez quien trabajó defecto.

El final de Stretford fue tan estimulado por la tarjeta roja de quinto minuto de Sánchez que transmitió el canto de Amorim antes de que United anotara. Bruno Fernandes consiguió el gol solo nueve minutos después.

Había más lluvia bíblica en Old Trafford, pero el arca de Amorim no se inundó. No será el segundo gerente de la Premier League en ser despedido esta temporada. Eso es ciertamente Graham Potter.

Bryan Mbeumo fue Catalyst de United en su mejor juego hasta ahora para su nuevo club. Fue cerca de anotar para la eliminación de Sánchez y obtuvo una ovación de pie cuando Matheus Cunha estaba lista para reemplazarlo. Amorim tuvo una reconsideración y Mbeumo permaneció. Excendió un segundo aplauso cuando finalmente hizo unos minutos más tarde.

La importancia del extremo es tal que Fernandes, generalmente en su elemento que ordenó nuevos compañeros de equipo, fue respetuoso con Mbeumo durante la primera mitad eléctrica. El nombre de Mbeumo fue cantado al final de Stretford mientras regresaba al banquillo, su ruta se duplicó como un erer. Amorim me sujetó a las manos y le golpeó la cabeza.

Los fanáticos del United también juntaron sus manos para Maguire dos veces. Se le presentó una camisa conmemorativa para el juego para marcar su actuación 250 y la defensa del United fue mejor con él en su primer inicio de la campaña de la Premier League. Maguire solo tuvo lugar a mitad de la segunda mitad para administrar su carga de trabajo, un cambio costoso.

Esta fue una noche que los seguidores de United apenas habían creído cuando se imprimieron las revistas del equipo. Amorim eligió a siete jugadores defensivos en un juego en casa que debe ganar. Desafortunadamente, Estados Unidos defendió. Su primera mitad fue una de las más experimentadas y agradables hasta que Casemiro revivió un partido contra un Chelsea aparentemente convicto.

Noussair Mazraoui comenzó su propia fiesta después de que Casemiro alcanzó el marcador en 2-0 y recibió un abrazo del asistente de Amorim, Carlos Fernandes. Más bonhomie parecía inevitable.

Kobbie Mainoo recibió instrucciones de calentar después de que Casemiro fue reservado en el minuto 17. Mainoo fue el único reemplazo de la flota, una cierta señal de que Amorim y su personal sabían que Casemiro no duraría la duración.

Casemiro ha ejecutado previamente un cable y se ha ido con él. Erik Ten Hag lo conectó contra Luton hace dos temporadas después de que tuvo la suerte de evitar una segunda tarjeta amarilla. Casemiro no pudo contener su nervio cuando detuvo la salida de Andrey Santos.

La posición de Fernandes ha sido disputada regularmente y llegó tarde para ponerse en contacto con el encabezado de Patrick Dorgu. El jugador de líneas lo llamó perfecto para mantener su bandera baja porque solo el brazo de Fernandes estaba fuera de juego. Un analista de Chelsea, optimista de que tenían una súplica por fuera de juego, le golpeó la mano contra su frente en el resultado final.

Este fue otro esfuerzo inspirador de Fernandes. Poco antes de su remoción, comenzó una carrera sobrehumana y desató un disparo de prueba que fue parado por Filip Jorgensen. Fernandes inmediatamente se dirigió al Stretford y les rogó que continuaran su apoyo. Se obligaron.

Fernandes regresó al campo completo y señaló a Manuel Ugarte y Patrick Dorgu, donde salieron mal. La mentalidad del capitán unido sigue sin igual.

United rara vez ha tenido los mejores primeros 20 minutos en su propio parche. Eran un hombre y pronto un gol. Luego, Cole Palmer se convirtió en el tercer reemplazo del Chelsea, aplicado por una lesión. Palmer arrojó sus guantes al suelo, reclamó una chaqueta y golpeó el túnel. «Ciudad de recurrir», Kravende, los partidarios del United. Palmer volvió a aparecer con una bolsa de hielo contra su muslo.

Solo un puñado de ex jugadores del United se abuchean a su regreso a Old Trafford y no puede ser una coincidencia que cuatro de ellos sean argentinos. Alejandro Garnacho lo agarró para el saque inicial y el Stretford-Einde ha desempolvado su viejo pedazos sobre Carlos Tevez, quien comienza con «quién es esa t ** t de Argentina». El contingente del Chelsea cantó en vano «Viva Garnacho».

Garnacho fue comisionado para calentarse en el minuto 53 y recibió un abrazo de Kobbie Mainoo sobre su enfoque para el final de Stretford. Garnacho tenía las agallas para correr a lo largo de la bandera de la esquina y observar un lenguaje de señas corrosivo.

El Barnet blanqueado de Garnacho se podía distinguir antes de levantarse la capucha cuando apareció antes del patada. El foco estaba rápidamente de él cuando Sánchez informó a Mbeumo. Garnacho nunca salió de la orilla.

Se quedó en el frío.