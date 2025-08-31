Lo que las estrellas de Man City hicieron después del cambio de Brighton han expuesto la alarmante demanda de £ 275 millones

Manchester City jugó bien durante la primera hora de su partido contra Brighton, pero el colapso fue espectacular.

Manchester City perdió un juego sobre el que tenían control en Brighton

Manchester City no es donde deberían estar en mayo para ser un desafío para los títulos. En Brighton llegaron lejos de donde deberían estar en agosto.

La derrota en casa de la semana pasada contra el Tottenham comenzó el entusiasmo 4-0 en Wolves, y con United y Arsenal solo después del descanso internacional, con un incómodo partido de la Liga de Campeones contra el Napoli de Kevin de Bruyne ahora, esto había hecho un viaje de prueba.

En un lado difícil que derrotó a los Blues en este elemento el año pasado, City podría mostrar que son relevantes nuevamente, a pesar del aumento de lo que Pep Guardiola llamó la Premier League -Middenklasse: The Brighten, Bournemouths y Brentfords?

Sí, la respuesta fue durante más de una hora de contenido absorbente en el AMEX el domingo. Erling Haaland les dio una merecida ventaja que tomaron en el descanso, y a medida que avanzaba la segunda mitad, parecía que los visitantes obtendrían el próximo gol.

Eso les habría dado tanta confianza, igual de la forma en que habían cerrado Brighton y cómo Rodri había jugado su primer inicio de la Premier League en 11 meses como los tres puntos importantes que habría dado. En cambio, después de un reverso de 2-1 en la etapa de AMEX por segundo año consecutivo, todas las cicatrices físicas y psicológicas han vuelto.

Un cambio cuádruple de Brighton a la hora en que la ciudad está completamente inquieta, lo que significa que los fanáticos de Brighton finalmente tienen algo que hacer para animar en lugar de gemir por las decisiones de árbitros inofensivos o honestos. El problema para los Blues no era que el juego cambiara, fue que no tenían respuesta.

De repente, no hubo competencia, la ciudad que se aferró a sus dedos cuando Brighton se adelantó una y otra vez. Una penalización de James Milner los llevó de vuelta a los términos planos casi de inmediato y luego fueron al vecindario varias veces, un gran rescate de James Trafford ganó mejor que ser una nota al pie de página en una derrota, antes de que Brajan Gruda colocara el último clavo en su caja rápidamente ensamblada.

Una victoria habría sido pequeños pasos por delante, especialmente en vista de esto, significaría que daría una ventaja de 1-0 que se perdió del mismo puntaje en el estadio AMEX el año pasado. En cambio, se sintió como gigantesco salta hacia atrás, mientras que la naturaleza de Brosse y la confianza del equipo fueron nuevamente expuestas; Ederson, Manu Akanji, Ilkay Gundogan y Stefan Ortega, que estaban todos con el equipo cuando podían irse antes de que se agregara la fecha límite de transferencia del lunes a la confusión.

Los jugadores de la ciudad solían hacer cola para anotar, pero el domingo vinieron en una fila para ser recogidos cuando Guardiola intentó todo lo que podía pensar, sin éxito para cambiar el rumbo. La pregunta de cuándo pueden destruir los problemas que sufrieron la temporada pasada permanece sin respuesta, a pesar del gasto de £ 275 millones en el año calendario.

Si tienen que ir a donde deberían estar en mayo, todavía se necesita un gran cambio y rápido.

