Lo que hizo Old Trafford contra Brighton en los primeros diez minutos mostró dónde están los problemas del Manchester United.

Man Utd está fuera de la Copa FA después de perder ante Brighton en Old Trafford en lo que podría ser el último partido de Darren Fletcher al mando.

El Manchester United está teniendo otra temporada desastrosa y desperdiciada (Imagen: )

En algún momento de esta semana, un gran jugador del Manchester United regresará a Carrington e intentará salvar una temporada que ha tocado fondo. Ciertamente no puede ser peor que esto. Los fanáticos de la nostalgia recordarán la icónica respuesta de Mick McCarthy a una pregunta en una conferencia de prensa en términos similares. «Eso es posible», fue la divertida respuesta. Sin duda son fanáticos de la nostalgia en esta región y los siguientes son Manchester City y Arsenal.

La racha coparia del United ha terminado una temporada más, avergonzado por un equipo de la costa este y humillado por un equipo de la costa sur. Este es un equipo completamente en el mar. Las posibilidades de Darren Fletcher de convertirse en el caballero blanco casi seguramente se acabaron después de que su equipo fuera derrotado por un Brighton más inteligente, más hábil y más astuto. La derrota en la tercera ronda de la Copa FA significa que el United jugará sólo 40 partidos esta temporada, habiendo perdido en el primer obstáculo en ambas competiciones de copa.

Esta temporada se está convirtiendo en un annus horribilis, pero también lo son la mayoría de los jugadores en Old Trafford estos días. Es difícil buscar en los libros de récords en busca de comparaciones fáciles, pero en 1981/82 fue la última vez que quedaron eliminados de ambas copas después de un solo partido. Al menos en enero de 1982 todavía estaban en la carrera por el título. En la temporada 1970/71 sus posibilidades de conquistar la medalla de oro se esfumaron el 5 de enero, aunque llegaron a las semifinales de la Copa de la Liga. La última vez que jugaron menos de 40 partidos en una temporada fue en la 1914/15.

Ya sea Ole Gunnar Solskjaer o Michael Carrick, quien obtenga el puesto de entrenador en jefe interino esta semana, tendrán solo 17 juegos en más de cuatro meses para causar un impacto. Ocupan el séptimo lugar en la Premier League, pero fácilmente podrían estar en la mitad inferior si los partidos contra el City y el Arsenal van en su contra.

Volviendo a los ex jugadores, quienes han dirigido el equipo antes, huele a desesperación y donde quiera que vayas recuerdas el pasado. Nicky Butt y Paul Scholes se sentaron junto a Sir Alex Ferguson en el palco del director el domingo. Recientemente han presionado las credenciales de Roy Keane para hacerse cargo hasta el final de la temporada, una teoría que probablemente no adoptarían en compañía de Ferguson, cuya disputa con Keane sigue siendo tan amarga como siempre.

El propio Keane ha propuesto a Eddie Howe como principal candidato para el puesto. Quizás este director de asuntos futbolísticos no sea tan sencillo como parece. El politburó unido ciertamente hace que parezca difícil. Omar Berrada y Jason Wilcox están en la mira y la confianza en Sir Jim Ratcliffe ya no existe. Hubo dos cánticos anti-Glazer y uno dirigido a Ratcliffe en los primeros diez minutos en Old Trafford.

Berrada y Wilcox se concentrarán a principios de esta semana en finalizar un acuerdo hasta el final de la temporada. El derbi de Manchester del sábado ocupa un lugar destacado en el calendario y el United necesita la resiliencia que un nuevo técnico podría brindarle. Solskjaer tuvo un buen historial contra Pep Guardiola durante sus tres años al mando, y la historia es todo a lo que podemos aferrarnos en este momento.

Cualquiera que esté en el banquillo la próxima semana tendrá al menos la ventaja de que Amad y Bryan Mbeumo están de vuelta en el equipo. Fletcher estaba paralizado por la falta de amplitud en su equipo y, como en Turf Moor, eso fue un problema contra los Seagulls.

La incapacidad del United de Amorim para llevar el juego al rival, especialmente en Old Trafford, fue una preocupación para la jerarquía del fútbol y finalmente condujo a su caída. Con demasiada frecuencia comenzaron los partidos de forma pasiva en Old Trafford, viendo cómo se calmaba el ambiente y dando al rival un punto de apoyo.

Fletcher quería marcar una tendencia diferente. Diogo Dalot debería haber marcado en 90 segundos, Bruno Fernandes estuvo cerca de lanzar un tiro libre y el United marcó un ritmo que atrajo a la multitud de Old Trafford.

Pero también resultó en un juego abierto y pronto quedó claro que Brighton estaba mejor. Trabajaron una simple sobrecarga contra Dalot para darle un centro a Danny Welbeck y Georginio Rutter y Brajan Gruda no podían creer cuánto espacio les dieron frente a la portería. El cabezazo de Rutter fue despejado en la línea por Lisandro Martínez, pero Gruda embistió el rebote.

Extendió una mala racha a solo una portería a cero en quince juegos, y ya sea como tres, cuatro o cinco defensores, el United está cometiendo errores básicos en defensa. Senne Lammens casi completa la lista de penaltis cuando pasó el balón directamente a Welbeck. La parada del portero belga le sacó del apuro.

El United iba perdiendo después de sólo 13 minutos en el primer partido de Fletcher y ahora perdió después de 12 minutos. La reacción en Turf Moor fue alentadora, pero la suavidad de los pases del Brighton y la inteligencia de su presión fueron demasiado.

Welbeck ha sido un atormentador habitual de su antiguo club, hasta el punto de que el United ha considerado hacer un movimiento por el jugador de 35 años bajo sus dos últimos jefes permanentes. Entiendes por qué existe esa tentación. La defensa de Patrick Dorgu, Leny Yoro y Manuel Ugarte fue pésima, pero cuando el pase de Gruda encontró a Welbeck poco después de la hora, el remate con la zurda fue contundente.

El United parecía haberse quedado sin inspiración, pero el último cabezazo de Benjamin Sesko al menos preparó una final en la tribuna. La segunda tarjeta amarilla de Shea Lacey y una tarjeta roja que dejó al joven de 18 años casi llorando pusieron fin a la oportunidad.

Esta temporada aún no ha terminado, pero ya se está convirtiendo en un año perdido.