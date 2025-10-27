Lo que hizo Matheus Cunha tras la victoria en Brighton fue casi tan importante como su primer gol en el Manchester United.

Matheus Cunha tuvo un buen comienzo con el Manchester United en la victoria por 4-2 sobre Brighton el sábado por la noche.

Matheus Cunha abrió su cuenta con el Manchester United ante el Brighton el sábado (Imagen: BBC)

El alivio en Old Trafford fue claramente visible cuando Matheus Cunha abrió el marcador para el Manchester United contra Brighton.

Los Rojos no sólo habían afirmado su dominio, sino que Cunha había roto su promesa. El brasileño hizo bien en abrir su cuerpo y empujar el balón fuera del alcance de Bart Verbruggen.

Cunha siguió desempeñando un papel clave para el United en la victoria y se llevó merecidamente los elogios, incluso cuando su compañero Bryan Mbeumo se robó las últimas páginas. Sin embargo, sólo después del partido Cunha demostró por qué era el fichaje perfecto para el United.

“Es difícil decir algo ahora”, admitió Cunha, sonriendo. «Trabajé muy duro para esto.

«Este es el club y esta actuación debería ser ordinaria y normal. Me siento muy bien de ser parte de esto.

«Mi primer gol aquí en Old Trafford, lo soñé mucho, pero por supuesto la victoria es mucho más importante. Bromeé con Bryan [Mbeumo] Y [Benjamin] Sesko, les dije que necesito tener este sentimiento. [scoring]Tenía muchas ganas de ser parte de esto y cuando marqué me dijeron ‘mira, ya puedes disfrutarlo’.

«Apoyando a mis compañeros de equipo todo el día. Se siente muy bien ser parte de esto».

Matheus Cunha se acurruca en el partido inaugural del Manchester United contra Brighton y Hove Albion

Todos los jugadores se alegran cuando marcan, especialmente su primer gol con un nuevo club, pero está claro lo encantado que estaba Cunha después de la victoria en Brighton. Admitió que había soñado con ese momento.

Rubén Amorim necesita jugadores con carácter y ciertamente lo tiene en Cunha. Cualquier jugador que se ponga una camiseta del United debe darse cuenta del privilegio que tiene de jugar en uno de los clubes más grandes del mundo, y eso claramente no es algo que Cunha dé por sentado.

No olvidemos que Cunha podría haberse mudado a otra parte. Muchos grandes clubes lo querían, pero para él siempre fue el United.

A pesar de sus problemas recientes, el United sigue siendo uno de los clubes más grandes del mundo y Cunha lo sabe.

