Lo que hizo la estrella del Manchester City antes y después de los goles de Erling Haaland lo dice todo

El Manchester City pudo agradecer a Erling Haaland su victoria sobre el Everton, pero sus compañeros cuidaron del productivo noruego

Nico O’Reilly estuvo excelente para el Manchester City

El Manchester City no estuvo muy bien en casa contra el Burnley en la Premier League el mes pasado. Empataron un partido que esperaban ganar y Pep Guardiola quería más.

En los primeros minutos de la segunda mitad, Nico O’Reilly deleitó a su entrenador mostrando verdadera intención e irrumpió en el área rival. No llegó a nada, pero marcó la pauta para sus compañeros.

El City estuvo aún peor contra el Everton en la primera mitad y necesitó palabras tanto de Guardiola como del lesionado Rodri en el túnel antes de que comenzara la segunda mitad y O’Reilly una vez más marcó la pauta. La multitud se dio cuenta de eso y el City partió de ahí.

No fue una respuesta inmediata del equipo, pero cuando despertaron no fue una sorpresa que O’Reilly estuviera en medio de eso. Una potente carrera por la banda izquierda fue seguida de un descanso para posicionarse y un lanzamiento perfecto para que Erling Haaland rematara de cabeza su decimotercero de la temporada.

Cinco minutos más tarde, Haaland anotó el segundo y el City convirtió una actuación aburrida en un buen resultado que continuó su impulso con seis victorias y dos empates en sus últimos ocho partidos. Al menos durante unas horas volvieron a estar en lo más alto de la Premier League.

Nadie podrá sacar a Haaland de lo más alto de la tabla de goleadores, incluso si no vuelve a jugar después de Navidad. Sólo dos veces antes alguien había marcado diez goles en los primeros ocho partidos de una temporada de la Premier League, y el noruego también es responsable de ello.

El cabezazo del primero parecía bastante simple, pero ciertamente se le había escapado antes cuando el cabezazo parecía una rara debilidad. Las celebraciones fueron enfáticas mientras continuaba su obscena buena racha, y unos minutos más tarde el remate del corte de Savinho fue tomado tan rápido que, aunque no fue el más limpio, tuvo que pasar por Pickford antes de que pudiera prepararse.

Sin embargo, si el City quiere tener éxito, no podrá hacerlo todo por sí solo. Por eso las contribuciones de O’Reilly y otros son tan importantes. Se necesitan más goles de todos, pero si eso no funciona, Haaland seguramente será suficiente por ahora.

Phil Foden, Jeremy Doku y Tijjani Reijnders volvieron a quedarse cortos y Omar Marmoush valorará sus posibilidades de reclamar pronto ahora que está de regreso en el equipo de la jornada.

Con un ataque todavía desincronizado, Gianluigi Donnarumma se siente especialmente importante en defensa. Nuevamente se ganó los elogios de sus defensores por otra actuación en la que fue dominante a la hora de defender las jugadas a balón parado.

Son sólo dos goles concedidos en cinco partidos de liga desde que llegó, y lo que en su momento se vio como un fichaje tonto por parte de Guardiola está empezando a parecer que podría ser uno de los más inspirados.

Sin embargo, el City todavía necesita aprovechar la plataforma que él proporciona. Por eso Haaland ayuda tanto y por eso O’Reilly resultó tan importante.

A falta de diez minutos el partido ya estaba ganado y el lateral izquierdo del City se encontraba de espaldas en el área de Pickford tras acercarse a un centro de Savinho. No habría hecho ninguna diferencia en el resultado, pero es exactamente el nivel de esfuerzo que Guardiola quiere ver en sus jugadores, independientemente del resultado.

