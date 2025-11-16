Lo que hizo la estrella del Man City, Erling Haaland, cuando Noruega aseguró la clasificación para la Copa del Mundo

La estrella del Manchester City continuó con la racha goleadora de su país en la remontada ante Italia en la eliminatoria mundialista

Erling Haaland marcó dieciséis goles con Noruega durante las ocho eliminatorias mundialistas (Imagen: Smartframe/Sipa EE.UU.)

Noruega se clasificó para la Copa del Mundo después de una impresionante remontada por 4-1 contra Italia, con Erling Haaland celebrando con euforia en todo momento.

La estrella del Manchester City envió a su país a su primer Mundial desde 1998, y marcó dos goles en un minuto. Italia ganaba 1-0 en el entretiempo antes de que los goles en la segunda mitad de Antonio Musa, Haaland y Jorgen Strand Larsen sellaran su octava victoria consecutiva.

Haaland fue sustituido en el minuto 88 ante una ola de aplausos de los aficionados que viajaban en el San Siro de Milán. Antes del partido, admitió que sentía una gran responsabilidad de llevar a su país al Mundial.

«Siento una gran responsabilidad de llevar a Noruega a la Copa del Mundo. Lo he dicho durante años», afirmó.

“Hay mucho sobre mis hombros y he estado trabajando en eso desde que me uní a la selección nacional en 2019.

“No sé si quieres llamarlo historia, o como quieras decir.

«Noruega nunca se clasificó cuando yo estaba viva, lo cual es muy importante para mí y poder lograr esto. Una vez más, haré todo lo que pueda para que esto suceda».

Durante todo el tiempo, los vikingos se apiñaron en círculo y saltaron de alegría.

Los jugadores noruegos celebran la clasificación para el Mundial (Imagen: Getty Images)

El equipo escandinavo se aseguró el primer puesto del Grupo I, anotando 37 goles durante la campaña para reservar su lugar en el torneo. 16 de esos goles los marcó el delantero del City.

