Lo que hizo el Manchester United antes del tiroteo de la penalización demostró que no estaban preparados

Lo hemos visto suficientes veces de una caja de prensa para tener una idea cuando un hombre del hombre unido ha pasado el punto de no retorno.

Los jugadores de United se reúnen para el tiroteo de la penalización

Una despedida de despedida a través de E -Mail desde el primo de Marcus Rashford, Lois, leído el mes pasado, literalmente: «Obtenga la cuarta ronda Carabao, a Norwich en la p **** n Rain looooooooll». Manchester United ni siquiera llegó tan lejos.

Había lluvia bíblica en Grimsby, otra tormenta que se ha reunido sobre la cabeza para Ruben Amorim. Amorim llevó a cabo su conferencia de prensa después del juego en saltar en el campo. Parecía estar agitado para seguirlo toda la noche.

Amorim se veía notablemente bien cuando volvió a aparecer. Recién duchado y cambiado, tenía cuatro obligaciones de medios separadas (Sky Sports, ITV, Radio y Mutv) antes de ser introducido para nosotros. Era generoso con su tiempo y tan educado como siempre.

Cuando Amorim estaba a punto de comenzar su primera conversación con Natalie Geefra, los fanáticos de Grimsby irrumpieron en una nueva interpretación de «Fired in the Morning». Tuvieron la cortesía de detenerse cuando Amorim comenzó a hablar.

La ecuanimidad de Amorim fue sorprendente. Había atravesado el tono de llamada y caminó en el banquillo durante el tiroteo penal. Dicen que un gerente se afloja cuando ingresó al final del juego.

Amorim aún no está allí. Conserva el apoyo de la Jerarquía Unida, aunque eso siempre no tiene valor. Omar Berrada nos aseguró el 1 de septiembre del año pasado que Erik Ten Hag tenía «apoyo total». Diez hag fue despedida en octubre.

No hubo interpretación del canto amorim de los 1.200 partidarios del United en Blundell Park. Eran notablemente modestos en 0-0. Un titular de tarjetas de temporada de más de 30 años de mensajes: «Siento que la cuenta regresiva ha comenzado». Eso fue después de la caminata en Fulham.

El lenguaje corporal de Amorims nunca ha sido alienado como en el cuarto punto de Grimsby. Su cabeza cayó repetidamente, tuvo que evitar que pisara el campo y varios jugadores fueron adorados. Amorim estaba en cuclillas tan a menudo que bien podría haber estado de rodillas.

Después de que Bryan Mbeumo había tomado el Dwarsbalk, los jugadores de United no pudieron deshacerse del campo rápidamente. Harry Maguire señaló el personal del túnel y la seguridad, ordenó urgentemente en esa dirección.

La invasión masiva del campo los ha salvado. Los amigos al final confirmaron que Mutiny estaba a fuego lento, con Andre Onana y Diogo Dalot las dos pestañas de los niños. Onana no podría haber estado más lejos de ellos cuando el juego terminó y es igual de bueno. Fue abucheado.

Onana tuvo otra noche que olvidar

Después de los 90 minutos, Onana salió corriendo del túnel, seguido por el entrenador del portero Jorge Vital. El árbitro todavía arrojó la moneda frente al tiroteo con Onana en interiores.

Altay Bayindir parecía ansiosamente a través del túnel. Leyendo entre líneas, Onana y Vital deben haber salido de la vista para hacer un análisis de última hora sobre los clientes de penalización de Grimsby.

La suposición lógica es que no estaban preparados. Mirando el tiroteo, se veía así. Onana hizo una salvación realmente excelente, pero anotó otras cinco escaleras que lo derrotaron. Apareció en la dirección equivocada al menos con tanta frecuencia. ¿Dónde estaba la botella de agua con orientación sobre cómo los jugadores de Grimsby presentan sus penalizaciones?

United perdido en los sanciones

Bruno Fernandes había empujado a Onana para mantener la calma cuando volvió a aparecer, pero se rompió después del primer par y se ventiló en Bayindir. Fernandes no estaba contento de que Onana no entregó el balón al siguiente tomador de United para asegurarse de que su rutina fuera continuamente.

Los fanáticos ahora pueden preguntarse si Bayindir, en la portería para la única victoria de Shoipout de United desde el comienzo de la temporada pasada, debería haber reemplazado a Onana, a la Tim Krul. Eso habría aplastado la ya frágil confianza del camerunes en polvo.

Amorim no puede hacer una legislación que Onana sea golpeado por su correo cercano y lea una cruz mal, pero debe asumir alguna responsabilidad. Él manejó incorrectamente la situación del arquero y comenzó Bayindir cuando Onana no estaba disponible una pero dos veces, mientras que United estaba en discusiones para firmar a Senne Lammens de Royal Amberes y ser una pregunta sobre Tom Heaton.

United Players y Amorim responden a 2-0 Down

Por otro lado, también cometió un error, donde Benjamin Sesko tuvo un peor comienzo en su carrera unida que Rasmus Hojlund. United confirmó que Cramp significaba que Sesko Down era como la décima tonelada de penalización del campo, pero todavía era un aspecto extraño para un delantero de £ 73.66 millones.

Sin duda, habríamos visto un Sesko más optimista si hubiera comenzado contra el Arsenal durante el primer fin de semana. Había estado entrenando con sus nuevos compañeros de equipo durante una semana. Al posponer un comienzo, la confianza de Sesko ha desaparecido y su condición no es tan robusta.

Sesko siempre se compararía con otros huelguistas involucrados en transferencias con mucho dinero. Hugo Ekitike tiene tres de cada tres y Viktor Gyokeres dos de cada dos. Ya son tres juegos y no hay goles para Sesko.

Sesko falló en Grimsby

United ha sido desentrañado por el gerente que trabaja incorrectamente en los dos puestos más importantes en el equipo y la ausencia de una sola venta. Eso está a punto de cambiar con Alejandro Garnacho, barato derretido en Chelsea por £ 40 millones.

En la sección familiar de los jugadores de United para la primera etapa semifinal de la Europa League en Athletic Bilbao, había los únicos jugadores cuyos agentes eran Garnachos visibles y Kobbie Mainooas. El mismo día que United acordó vender uno, el otro pidió irse.

La presencia constante de los miembros del equipo Bombard, sin duda, influye en lo que aún más puede hacer para fortalecer. Casemiro está cubierto de un refuerzo del centro del campo (y Mainoo), pero su estadía probablemente fue prácticamente celebrada la semana pasada por los miembros de Toon-Dove de Clubmedia.

United Are So Mad Casemiro es un cierto abridor

United podría haber mudado fácilmente a Bayindir, una firma de £ 4.3 millones hace dos años, a principios de verano para dejar espacio para un nuevo guardián. En cambio, consideraron un nuevo guardián como una no prioridad y los dos guardianes más importantes de United han empeorado.

Las atrevidas llamadas telefónicas de Amorim con personas solían ser para mejorar el club, pero fue en desventaja de United el mes pasado. Eliminar a Hojlund del equipo, sin jugar con prisa y luego posponer el primer inicio de Sesko fue costoso. Sus elecciones en Doel han causado indecisión y han llevado directamente a tres goles.

Para considerar a un gerente como un éxito en United, deben ganar el título. Cuando se contrató Amorim, se podría imaginar que terminó la sequía del campeonato de United. ¿Ahora? Se ahoga en un aguacero.