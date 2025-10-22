Lo que hizo el Manchester City contra el Villarreal le ha dado a Pep Guardiola una nueva asociación para explotar

El Manchester City derrotó al Villarreal por 2-0 en la Liga de Campeones y Erling Haaland continuó con su notable récord de cara a la portería.

Rico Lewis celebra con Erling Haaland tras preparar al noruego para el estreno ante el Villarreal

El Manchester City amplió su racha invicta a nueve partidos en todas las competiciones tras vencer 2-0 al Villarreal en la Liga de Campeones.

Los Blues superaron fácilmente al equipo de La Liga en El Madrigal, con Erling Haaland y Bernardo Silva anotando en la primera mitad y continuando con su impresionante forma de las últimas semanas.

Haaland anotó en el duodécimo partido consecutivo para el club y la selección cuando disparó a casa tras un centro raso de Rico Lewis, antes de que el impresionante Savinho lanzara un centro para que el capitán Silva rematara de cabeza.

La única nota amarga para el City fue la lesión del mediocampista Nico González, quien se retiró cojeando poco antes de la hora de juego.

Lewis tiene una oportunidad central

Han sido unos meses frustrantes para Rico Lewis desde que firmó su contrato de cinco años. Después de ser titular en los dos primeros partidos de la temporada de la Premier League, su único inicio desde entonces fue en Huddersfield en la Copa Carabao, por lo que habría estado desesperado por tener la oportunidad de impresionar contra el Villarreal.

Especialmente cuando surgió la oportunidad en el centro del campo. Lewis quiere jugar allí, incluso si la mayor parte de su acción en el primer equipo se desarrolla como lateral derecho. Con John Stones avanzando en el mediocampo y Nico González también como titular, el canterano tenía licencia para deambular.

Él también aprovechó su oportunidad. Lewis hizo un buen contacto con Savinho por la derecha y vio mucho el balón. También creó el primer gol, que estuvo excelentemente ejecutado.

El City mostró paciencia en la posesión contra una defensa profunda, con Stones y Savinho intercambiando numerosos pases antes de que el brasileño viera a Lewis corriendo hacia el área de penalti. Tomó un toque y lanzó un centro raso para Haaland, que nunca volvería a fallar.

Lewis enfrenta mucha competencia por un puesto en el mediocampo, pero esto fue un recordatorio de que cuando el City está arriba y tiene mucha posesión, él tiene mucho que ofrecer en el centro del campo. Con Tijjani Reijnders descansado, Lewis reclamó esa posición.

Se acaba la racha de Haaland

Cuando Haaland cronometró perfectamente su carrera para adelantarse a Juan Foyth y convertir un centro raso de Lewis, continuó una carrera notable para el noruego.

Le costó 24 goles en 14 partidos esta temporada, lo que significa que ya ha marcado en 12 partidos consecutivos con su club y su selección. También fue el octavo gol consecutivo de Haaland en el City.

Ese tipo de dependencia de un goleador no es un gran problema cuando anota a este ritmo. Hasta entonces había sido realmente promiscuo. Pasó a Savinho en los primeros 30 segundos cuando un disparo era la mejor opción, luego envió un cabezazo desviado cuando al menos debería haber probado al portero.

Ese patrón nunca iba a durar y, de hecho, Haaland pronto estuvo en el marcador. La mejor noticia fue que Silva hizo lo mismo, poniendo fin a una racha de poco más de cinco horas y media desde que alguien que no fuera Haaland anotara para el City.

Respeto a Rodri

Es posible que Rodri tenga que acostumbrarse a las ceremonias en el campo después de haber sido muy bienvenido en el Etihad el año pasado cuando fue honrado por ganar el Balón de Oro.

El jugador de 29 años está actualmente ausente tras sufrir una lesión en el tendón de la corva contra el Brentford. Sus problemas físicos continúan tras su grave lesión de rodilla hace 13 meses, pero sigue siendo muy valorado, no sólo en el Etihad, sino también en el Villarreal.

Rodri pasó por la academia del club de La Liga y jugó 84 partidos antes de pasar al Atlético de Madrid y luego al Etihad. Lo que ha logrado desde entonces, tanto para el City como para España, significa que todavía se le recuerda con cariño en esta parte de España.

El martes, fue incluido en el Salón de la Fama del Villarreal ese mismo día y recibió una placa que conmemora su paso por el club en el campo poco antes del inicio del partido en El Madrigal. Los locales cantaron su nombre, haciendo que el viaje del centrocampista valiera la pena.

Nunes impresiona

Matheus Nunes no siempre ha sido convincente como lateral derecho defensivo, pero fue una actuación sólida del portugués y ha mostrado signos de mejora en las últimas semanas.

Defendió con confianza en España y estuvo alerta desde el principio. Con el partido aún sin goles, el Villarreal amenazó con un descanso, y Georges Mikautadze corrió detrás y cruzó la portería para entrar, con Nunes siguiendo su carrera desde el lateral derecho y luego usando su fuerza para sorprender al georgiano.

Unos minutos más tarde, Nunes leyó bien el juego, interceptó un pase y superó con el balón a Alfonso Pedraza, lo que le valió una amonestación para el lateral izquierdo que dificultó su capacidad para frenar a Savinho.

Las estadísticas ciertamente hablan bien de Nunes. Completó 97 de sus 99 pases, incluidos 11 en el último tercio, y ganó cuatro de sus cinco duelos y recuperó la posesión tres veces. Esa es una contribución muy impresionante.

Llamadas rotativas

Los partidos están empezando a ponerse en marcha rápidamente para el City y sólo queda un parón internacional más antes de llegar al corazón brutal de la temporada, el período entre noviembre y marzo en el que el calendario es verdaderamente ininterrumpido.

Guardiola querrá que sus jugadores estén frescos para esas demandas si quiere lograr sus objetivos de estar en condiciones de competir por las grandes ligas en la primavera.

Así que la rotación será clave, y el City tiene la fuerza suficiente para lograrlo esta temporada. Los cambios aquí, aparte del regreso de Nathan Aké al banquillo, todos tuvieron sentido desde la perspectiva de la rotación.

Reijnders es el segundo jugador más utilizado del equipo, sólo cuatro minutos detrás de Haaland para este partido, y debía descansar después de jugar en Huddersfield cuando al noruego se le dio la noche libre.

Nico O’Reilly y Phil Foden estaban cuarto y quinto en esa lista, pero eran los únicos dos jugadores que habían sido titulares en ocho partidos consecutivos antes del viaje a España, por lo que probablemente necesitaban descansar.