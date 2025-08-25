Lo que hizo Bruno Fernandes antes de la penalización vs Fulham insinuó lo que vendría para Man United

Manchester United dibujó 1-1 el domingo con Fulham en la Premier League y aquí están los puntos de conversación del juego y unos pocos momentos que podrías haber perdido.

Fernandes perdió su castigo.

United comenzó el juego brillantemente con Matheus Cunha, que se acercó varias veces. Fulham resistió la tormenta y mejoró, pero los anfitriones admitieron una penalización en el minuto 36 cuando Calvin Bassey Mason Mount contaminó. Bruno Fernandes dio un paso al frente para tomar la penalización y la envió sobre el bar.

United salió peleando en la segunda mitad y sacó la primera sangre cuando el cabezazo de Leny Yoro se inclinó en Rodrigo Muniz, solo para que Fulham respondiera a través del reemplazo Emile Smith Rowe para asegurarse de que los puntos se compartieran en Craven Cottage.

Aquí están los puntos de conversación del juego y algunos momentos que quizás te hayas perdido:

Fernandes cambió su técnica

¿La muerte, los impuestos y los Fernandes obtienen multas? Aparentemente no. Fernandes suele ser un excelente contratista de penalización, pero eligió sus líneas dramáticamente cuando United recibió una penalización contra Fulham el domingo.

Mount fue luchado en el suelo por Bassey en el suelo y Var calificó el incidente. Fernandes inmediatamente recogió la pelota y la sostuvo firmemente mientras Var examinó.

La decisión fue clara tan pronto como se mostró la respuesta y el árbitro señaló al lugar, pero hubo un retraso adicional mientras Fernandes puso su lugar en línea y tal vez eso estaba inquieto.

Fernandes no parecía que su habitual se compara y decidió cambiar su técnica de inicio después de que se topó con el árbitro, no funcionó.

El internacional de Portugal se desempeñó detrás de él contra Fulham y fue responsable de no seguir a Emile Smith Rowe cuando el reemplazo de Fulham fue el mismo en el minuto 73.

Aprecio por yoro

Fulham olió una oportunidad al comienzo de la segunda mitad, lo que llevó a un momento de pánico para Yoro cuando se jugó una pelota bien que se jugaba sobre su cabeza a Josh King.

La aceleración de King fue impresionante y sostuvo el pase. Parecía ser un breve momento en la portería, solo para que Yoro se recuperara notablemente con un gran desafío.

Era grandes márgenes para Yoro: tenía que obtener bien el tackle porque habría sido enviado si se hubiera equivocado. Afortunadamente, su tackle se ejecutó perfectamente y sus compañeros de equipo mostraron su agradecimiento.

Altay Bayindir Carpeed Yoro en la cabeza, que aplaude a Luke Shaw y Matthies de Ligt.

El nuevo canto para yoro

Poco después de recuperarse brillantemente para negar a King, Yoro subió al otro extremo del campo y ayudó a romper el estímulo de una esquina. El encabezado de Yoro fue muy desviado, pero no le importaba cómo fue.

Yoro fue escuchado por la carretera, con «Du, Du, Du, Leny Yoro» por primera vez. Aunque el francés merece un canto más creativo, no es un mal lugar para comenzar.

El jugador de 19 años creció en confianza la temporada pasada, lo que no fue fácil de hacer como parte de un equipo que falló la mayoría de las semanas.

United no tuvo éxito esta temporada para mantener una pizarra limpia en ambos partidos de la Premier League. Dicho esto, los tres de Yoro, De Ligt y Shaw han tenido un buen desempeño.

Amad frustración

Amad hizo su primer comienzo de la nueva temporada en el papel de retroceso de la derecha. Principalmente jugó en esa posición en la pretemporada, pero hay un argumento de que podría desperdiciarse allí.

Hubo un signo de frustración de Amad en la primera mitad cuando golpeó sus manos contra su muslo, aparentemente porque no estaba tan involucrado como lo hubiera estado.

Bryan Mbeumo realizó la mayor parte del trabajo de ataque a la derecha y Amad se quedó para enfrentar a Ryan Sessegnon, quien quería pisar a los fanáticos de Fulham en el balón.

Hubo un momento en que Sessegnon pasó a Amad, pero el joven de 23 años se recuperó y fue recibido por Amorim. Amad dio más en situaciones defensivas contra Fulham que atacando, simplemente por su posición, y los fanáticos pueden querer moverse más alto en el campo.

¿Oculto detrás de una sonrisa?

Bayindir estaba en defecto de Arsenal en el juego de apertura de la temporada y no pudo conectarse correctamente a una esquina para el ganador del partido, pero Amorim lo sostuvo en Craven Cottage y llamó a Andre Onana en el sofá.

Onana se unió al autobús del equipo con los auriculares. Mostró poca emoción, aunque parecía de buen humor cuando parecía calentarse junto a Bayindir para el juego.

Los porteros a menudo tienen una buena relación y no había señales de ningún sentimiento de enfermedad entre la pareja cuando fueron evaluados. Onana fue una broma con el portero Jorge Vital y pudo enmascarar su decepción porque fue mencionado en el sofá a su regreso al equipo.

Onana escondido detrás de una sonrisa? No estará feliz de no comenzar, pero sus actuaciones no fueron lo suficientemente buenas la temporada pasada y es su culpa darle a Amorim una decisión de tomar.