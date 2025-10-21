Lo que hicieron los aficionados del Liverpool antes del inicio impulsó a Bryan Mbeumo y al Manchester United: «Se sintió bien»

El delantero del Manchester United Bryan Mbeumo abrió el marcador en la victoria por 2-1 sobre el Liverpool.

Bryan Mbeumo celebra tras abrir el marcador del Manchester United ante el Liverpool (Imagen: Michael Regan/Getty Images)

El delantero del Manchester United Bryan Mbeumo admitió que fue divertido calmar a los aficionados del Liverpool en Anfield después de que los visitantes fueran abucheados durante el calentamiento previo al partido.

El United tuvo el mejor comienzo posible en Merseyside cuando Mbeumo aprovechó un pase de Amad para abrir el marcador. El Liverpool tuvo sus propias oportunidades y anotó el empate a doce minutos del final cuando Cody Gakpo remató desde corta distancia.

Sin embargo, fueron los Rojos quienes rieron los últimos cuando Harry Maguire cabeceó al poste trasero cuando se acababa el tiempo para sellar la victoria por 2-1. Después del partido, le preguntaron a Mbeumo qué tan especial era marcar para el United por primera vez en Liverpool.

“Se sintió muy bien porque claramente estaban gritando y animando desde el principio y anotando para ellos y ver que estaban callados, eso fue bastante bueno”, dijo a MUTV. “Fue genial, el ambiente fue de locura de principio a fin hoy.

«Jugamos un buen partido, muy compacto. Estuvimos juntos desde el principio y creo que eso fue muy importante hoy».

La victoria del United aseguró la primera victoria consecutiva de Rubén Amorim desde que tomó el mando en Old Trafford. También fue la primera vez que los Rojos vencieron al Liverpool en Anfield desde 2016, cuando Wayne Rooney ganó el partido.

La victoria del United los lleva al noveno puesto en la Premier League, dos puntos por delante de los cuatro primeros. La atención ahora se centra en el sábado, cuando los hombres de Amorim reciban al Brighton y Hove Albion en el partido de la tarde.

