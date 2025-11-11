Lo que ha hecho Erling Haaland esta temporada para ofrecer al Manchester City una nueva arma

El delantero del Manchester City Erling Haaland ha visto una mejora significativa en un área específica de su juego

Erling Haaland celebra tras su gol del Manchester City ante el Liverpool

Por muy bueno que sea Erling Haaland, muchos aficionados del Manchester City no confiaban en él cuando apareció en el terreno de juego contra el Liverpool. Parte de eso es la gran cantidad de evidencia de que cualquier jugador del City fallará su penalti, pero también hay antecedentes de que Haaland no tiene confianza; Incluso perdió la oportunidad de conseguir uno en la final de la Copa FA.

Eso, dijo después, fue un error y asumió la responsabilidad en Fulham una semana después, pero no ha tenido la oportunidad de volver a subirse al caballo ya que el City fue el único equipo en el partido contra el Liverpool al que no se le concedió un penalti. Cuando lo fueron, se equivocó en sus líneas.

Pero eso no importó, porque poco después saltó como un salmón noruego y cabeceó el primer gol. Hubo suerte, pero Haaland fue recompensado por hacer bien todo lo que pudo.

Cabecear rara vez ha sido la fortaleza de Haaland, e incluso Pep Guardiola se siente calificado para intentar enseñarle al número 9 un par de cosas después de perder una oportunidad presentable en Old Trafford hace unas temporadas. Para alguien tan grande como él y tan clínico con los pies, cabecear siempre ha sido una de las partes más débiles de ese juego.

Sin embargo, eso podría cambiar. Su gol de cabeza contra el Liverpool siguió a esfuerzos exitosos contra Napoli, Mónaco y Everton, lo que significa que Haaland ya ha marcado tantos cabezazos esta temporada como el año pasado o el anterior; su máximo de ocho en 2022/23 está a la vista.

No es sólo de cara a portería donde Haaland marca la diferencia con su cabeza. Siempre estuvo en lo más alto de la plantilla del City por su implicación en los duelos aéreos, pero ahora está solo.

Más importante aún, gana más: en 2022/2023 ganó el 50 por ciento de sus 100 partidos; en 2023/24 ganó el 48 por ciento de sus 81; en 2024/25 esto fue del 53 por ciento, frente al 107 por ciento.

Esta temporada, el número de duelos aéreos exitosos ha aumentado en un 20 por ciento, con Haaland ganando 26 de sus 36 (72 por ciento). Haaland no sólo no tiene rival en el City por el número de partidos que disputa y gana, sino que también está entre los 30 primeros de la Premier League esta temporada en cuanto a más partidos ganados. En ese sentido, sólo Virgil Van Dijk, James Tarkowski y Malick Thiaw (todos defensores centrales) tienen una mejor tasa de éxito.

Estos números respaldan lo que los ojos han estado notando esta temporada. Además de que Haaland anotó más cabezazos este año, se ha vuelto cada vez más común ver al número 9 saltar más alto en su propia área para despejar una jugada a balón parado, ya que le gusta asumir más responsabilidad en ambos extremos.

«No es lo más divertido, pero cuando juego, naturalmente prefiero estar en el otro cuadro», dijo la semana pasada. “He estado practicando mis cabezazos desde que comencé en Molde en 2017 con Ole Gunnar. [Solskjaer] y Mark Dempsey.

«Creo que siempre puedes mejorar en las cosas. Con los cabezazos siempre puedes mejorar. Nunca puedes ser lo suficientemente bueno. Es algo que todavía estoy tratando de practicar».

«Se puede ver que estoy mejorando y que aún queda un largo camino por recorrer».

