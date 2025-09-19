Lo que Erling hizo contra Napoli muestra los riesgos que asumirá en el papel de New Man City

Manchester City derrotó a Napoli por 2-0 en la Liga de Campeones con Erling Haaland, que todavía tiene un gol de hito.

Erling

Kevin de Bruyne debe tener la sensación de que nada ha cambiado en Etihad.

Jugó aquí por última vez en mayo, cuando fue reemplazado como un sacrificio después de una carta roja para el equipo. Enrolle en cuatro meses y, en un tono azul más profundo, fue retirado cuando el equipo buscó reorganizarse después de un rojo.

Excepto que esta vez fue retirado antes del descanso y, para alivio de Hugo Viana y todos los demás en los asientos más importantes del estadio, el juego no podría haber influido. Napoli había perdido la derecha con el juego aún sin rumbo cuando Antonio Conte se movió para atrapar su defensa.

Que Giovanni di Lorenzo se demostró que sus Marsorders no corrían el último lugar para Erling Haaland, primero para forzar el error como el último hombre en el borde de la caja, sino también para protestar tan obstinadamente contra el árbitro que había aconsejado una imagen de la tarjeta roja en el aire en la pantalla y tener otro aspecto.

Esa no fue la única vez que Haaland corrió el riesgo de ponerse del lado equivocado del árbitro; Cuando Matteo Politano recibió una tarjeta amarilla por detener a Jeremy Doku en la segunda mitad, Gestiger City No.9 gestó a Felix Zwayer para continuar mientras City estaba buscando el primer gol.

Sin embargo, mostró más pruebas de la convicción de que Haaland comenzó la temporada mientras adoptaba un papel principal en el equipo. Más allá está el delantero confundido que dio la oportunidad de anotar una penalización en la final de la Copa FA, reemplazado por alguien con la urgencia de que su equipo ganara.

Hay una clara diferencia, y ahí es donde todos miran a City esta temporada. ¿Cuánto han puesto detrás de ellos el desliz en los estándares del año pasado?

Las primeras derrotas para Spurs y Brighton mostraron que no prohibieron completamente a sus demonios, y significan que todos los juicios deben ser prematuros. Ha sido inequívocamente unos días prometedores en el Etihad después de la victoria del Derby.

Es fácil decir que Ederson puede no haber salvado el encabezado de Sam Beukema a la mitad de la primera mitad contra Napoli, porque City dio otra oportunidad, cuando Gianluigi Donnarumma lo leyó bien y se enteró. Por otro lado, los goles suaves a lo largo de Ederson fueron una característica de la bienvenida Run Champions League el año pasado.

Una vez más, ¿es luego decir que había algo para comenzar desde el inicio de su carrera en la Liga de Campeones, que no solo el horrible kit inspirado en Oasis en casa? Ganarían sus próximos dos antes de que comenzaran los colapsos, pero hubo una sensación en su primer partido contra el Inter hace 12 meses que los dos equipos estaban contentos con un empate de una manera que rara vez se ve en un lado de Guardiola.

Haaland fue el hombre más impaciente en el campo contra Napoli y el arrojó su fruta cuando el mejor jugador de la ciudad de la noche que Phil Foden estableció excelente en su sexta de la temporada y el gol de la Liga 50 de Campeones en su 49a actuación en la competencia. Es aterrador tener ese registro con tal techo para mejorar.

Sin embargo, eso es lo que Haaland está decidido a hacer, y estaba feliz de arriesgarse para ayudar a la ciudad a ganar. Puede haber trabajo por hacer para todos, pero los últimos días han sido perfectos para hacer el difícil viaje desde el domingo al Arsenal.

Si Haaland conduce a los Emiratos nuevamente, City tendrá más confianza en que pueden hacerlo nuevamente.

