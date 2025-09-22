Lo que Erling Haaland ha hecho con cinco jugadores del Arsenal muestra que es mejor que nunca

Manchester City retiró 1-1 con el Arsenal en los Emiratos y no pudo apegarse a un liderazgo temprano que Gaaland les dio.

Erling Haaland marcó un gol brillante contra el Arsenal

Manchester City tuvo que conformarse con un punto contra el Arsenal después de que el tiempo de lesión de Gabriel Martinelli violó a los Gunners parte del botín.

El blues lideró temprano debido al asombroso objeto de contraataque de Erling Haaland. El Noor comenzó y puso fin a un movimiento brillante en el que también estuvo involucrado Tijjani Reijnders.

City tuvo que defenderse durante mucho tiempo después de tomar la delantera, pero Gianluigi Donnarumma fue excelente y parecía que durarían una gran victoria hasta el segundo minuto de la hora de parada.

Ebeeechi Eze sostuvo una pelota por encima de Martinelli y la revisó excelentemente y encontró un lindo final en Donnarumma. Estos son los momentos que podrías haber perdido

Haaland conduce desde el frente

Desde que se le dio la responsabilidad de convertirse en un líder este verano, Haaland ha sido un coloso para la ciudad. Juega con su pecho aún más de lo normal, allanando el campo como un Dios noruego y proyecta un aura que puede ser tan intimidante para los oponentes como para sus compañeros de equipo.

Puede que no use el brazalete del capitán, pero parece que Haaland se ha convertido en el líder de este equipo. Es el corazón de una manera que nunca ha estado antes. Tal vez sea una coincidencia, pero parece estar más involucrado que nunca.

Hace una semana pasó un hechizo de 45 segundos en el derbi de Manchester que dejó la cruz tras la cruz, un muro defensivo de un hombre contra los desesperados ataques de United. En los Emirates nuevamente mostró su juego de todos los rondas. Esta vez fue su juego de enlace, un toque inmediato y pasar por el juego.

Había cinco jugadores del Arsenal a dos metros de Haaland cuando recogió el balón en su propia mitad. Siete segundos después, estaba a la portería, Gabriel se amontonó cuando el delantero se convirtió en un punto en la distancia. La pelota que terminó en el fondo de la red fue solo una formalidad.

El avance de O’Reilly

Nico O’Reilly pudo haber celebrado una pequeña victoria cuando fue la canción de Noni Madueke que subió durante el descanso, pero las fiestas no habrían durado mucho cuando Bukayo Saka llegó para reemplazar a su compañero de equipo de Inglaterra.

Una gran parte de la primera mitad del Arsenal incluyó llevar el balón a Madueke, para que pudiera correr en los vínculos improvisados ​​de la ciudad, pero no obtuvo un cambio en el excepcional O’Reilly en absoluto.

Dejar en la mitad de la academia graduada detuvo a un loco de Madueke en la fuente y luego rodó la pelota a través de las piernas del extremo para que la buena medida saliera de los problemas. Esto mostró su creciente fe en la lucha.

El jugador de 20 años lo sostuvo contra Saka. Cuando finalmente fue retirado con cuatro minutos para el final, apenas podía caminar, pero podría estar enormemente orgulloso de una de las mejores versiones de su joven carrera.

Caminata en solitario de Guardiolas

Guardiola ha mezclado un poco últimamente. Su equipo entrenó la semana pasada en el Etihad en la víspera de la victoria del Derby, un movimiento que fue inaudito durante su tiempo que estuvo a cargo del club. También llegaron al estadio unos 20 minutos antes de lo normal ese día.

No es inusual verlo en el campo antes de que los equipos salgan a calentarse en las competiciones de Way. A menudo se acompaña de un guardia o por el confidente Manel Estiart, pero en los Emiratos el domingo salió a caminar por el campo con solo sus pensamientos para compañía.

Guardiola corrió hacia el otro lado del campo, contra el final, que en ese momento solo tenía unas pocas docenas de seguidores y luego caminó hasta la mitad antes de regresar al túnel.

Estado de derecho

Después de elegir tres repletos derechistas en los primeros cuatro juegos de esta temporada, Guardiola ha establecido una cierta opción esta semana, y es el que probablemente fue un extraño al comienzo de la campaña.

Rico Lewis y Matheus Nunes comenzaron el juego para una posición que amenazó con convertirse en un problema para la ciudad, pero Abdukodir Khusanov fue seleccionado contra el Manchester United y ahora está en peligro de capturarla.

El ritmo del joven de 21 años es un gran activo, especialmente para un guardián que asume una posición inicial más profunda que Edelerson, pero también trae carácter y personalidad al campo. Mostró que en los primeros minutos con un tackle crujiente sobre Ricardo Calafiori directamente para un final encantado.

Khusanov fue excelente en la primera mitad, pero se recogió un golpe temprano, finalmente forzó su retirada durante el descanso. City esperará que vuelva a estar en forma pronto, porque hace ese lugar en el equipo propio.