Lo que Erik Ten Hag hizo en Man United antes de ser despedido es lo que Ruben Amorim acaba de hacer

La carrera del Manchester United de Ruben Amorim depende de un hilo después de la humillante pérdida de EFL -Cup contra Grimsby Town, pero el entrenador portugués ha trabajado duro para cambiar las cosas

Ruben Amorim está bajo presión intensa (Imagen: Getty Images)

Ruben Amorim podría estar listo para seguir los pasos condenados de Erik Ten Hag, especialmente si los eventos del jueves por la mañana son una indicación.

El gerente de la supresión del Manchester United llegó al amanecer en el campo de entrenamiento de Carrington, solo unas pocas horas después de una de las noches más vergonzosas de la historia reciente. El miércoles, United fue sensacional desde la Copa EFL de la Liga Dos, Grimsby Town, una sorpresa impresionante que ciertamente se recuerda como una de las mayores choques de la temporada.

Después de terminar 2-2 en el tiempo normal, los hombres de Amorim se desmoronaron en un tiroteo de penaltis estresante, dejando su futuro en grave peligro en Old Trafford. El entrenador portugués del entrenador portugués llegó al campo de entrenamiento mucho antes de las 7 a.m., decidido a salvar algo del naufragio.

Sin embargo, la ley tenía similitudes sorprendentes con diez HAG, que había hecho lo mismo el año pasado después de una aplastante derrota por 3-0 por Tottenham, un momento que muchos vieron como el comienzo del fin para el holandés.

Al igual que Amorim Now, la última campaña de diez hag comenzó bajo una gran investigación después de un mal final de la temporada anterior. Los resultados nunca fueron recogidos y su saqueo siempre se sintió inevitable hasta que se confirmó en noviembre.

Amorim desea evitar que la historia se repita, pero las señales de advertencia son significativas. United permanece sin una victoria después de tres juegos, y su sombría razón de ganancias del 35 por ciento como gerente se refiere a ese cambio es inevitable.

Manchester United es sin victorias después de tres juegos esta temporada (Imagen: Getty Images)

En Blundell Park, Amorim cortó una figura desanimada al margen, mientras que Grimsby asaltó una ventaja de descanso por 2-0. Bryan Mbeumo y Harry Maguire le dieron a United Hope con ataques de la segunda mitad, pero el renacimiento se derrumbó en el tiroteo, con las adiciones de verano Mbeumo y Matheus Cunha fracasaron.

Cuando se le pidió que explicara qué salió mal, Amorim dijo: «Todo. Ni siquiera éramos la forma en que comenzamos el juego. Cuando todo es tan importante en nuestro club, todo lo que sucedió, es un problema en nuestro club, tenemos que hacerlo mucho mejor. Solo tengo que decirle perdón a nuestros fanáticos.

‘Sentí que mis jugadores hablaron muy duro hoy lo que quieren. Creo que es fácil para ti [how to interpret it]. Concentremos en el próximo juego y luego tenemos la parada para los Juegos Internacionales. Pensaremos en las cosas. No importa [that we lost on penalties]. El sentimiento es el mismo en las penalizaciones. Creo que el fútbol fue realmente honesto hoy. El mejor equipo ganó.

Las luchas de Ruben Amorim, el espejo de Erik Ten Hag en su última temporada en Man United (Imagen: Getty Images)

«Soy el gerente. Debería ser mi trabajo entender lo que sucedió. Nuevamente, lamento mucho nuestros fanáticos. Concentremos en el próximo juego. Ese es más que un resultado. Ese es el mayor problema en el equipo. Creo que hoy estaba realmente claro.

«Me gustaría decir cosas muy inteligentes y cosas muy importantes. No tengo nada que decir. Nada que decir. Ese también es el mayor problema. Ver los mismos errores y nada que decir en este momento. Realmente lo siento por nuestros fanáticos. A veces es demasiado.

‘No puedes cambiar tanto. No puedes cambiar todo en un verano. Tienes que ganar juegos. No debe mostrar este tipo de rendimiento. Creo que este es un poco el límite. Creo que algo debería cambiar. En este momento tenemos que concentrarnos el fin de semana y luego tenemos tiempo para pensar. «

Amorim cortó una figura deprimida durante y después de la colisión de United con Grimsby (Imagen: Ryan Browne/Shutterstock)

Después del partido, el autobús del equipo regresó a Carrington poco después de la 1 de la mañana. Los entrenadores y jugadores, incluidos Amorim, reunieron sus autos y desaparecieron por la noche. Mientras que la mayoría descansa, los Baas United regresaron solo unas horas más tarde para reanudar el trabajo.

Apareció casi cuatro horas antes de que sus jugadores fueran planeados para entrenar a las 11 a.m. y se preparó en preparación para la colisión crucial del sábado con Burnley. Ese juego ya se siente como una ganancia obligada, especialmente con United que flota peligrosamente cerca de la zona de descenso y evoca paralelos inquietantes con las luchas del año pasado.

Tres puntos traerían un ascensor muy necesario en el camino al descanso internacional. Sin embargo, todo menos podría profundizar aún más la crisis, tal vez lo suficiente como para enviar Amorim en el mismo camino que diez hag.