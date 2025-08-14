Lo que el Manchester United obtendría de Carlos Baleba Transfer – ‘I prefeer’

Man utd Transfer más mientras los Rojos todavía están vinculados a Brighton -Midfielder Carlos Baleba

Manchester United ama Brighton -Midfielder Carlos Baleba

A Carlos Baleba le gusta ver películas de terror, así que mudarse al Manchester United después de una temporada de terror no tendrá miedo.

El centrocampista de 21 años es un objetivo para los Rojos, porque Ruben Amorim quiere agregar un compañero para Bruno Fernandes en el medio del parque.

Baleba está impresionado por Brighton, quien se mudó al Meeuwen desde Lille en 2023. Podría ser la próxima gran salida de la banda de transporte de Amex si United puede cerrar un acuerdo.

El jugador mismo tal vez esté abierto para un traslado a Old Trafford para participar en la revolución de Ruben, incluso si reconoció la temporada pasada que una entrevista de transferencia no tendría ninguna influencia en su velocidad de trabajo o el deseo de ser la mejor versión de sí mismo.

«Realmente no lo creo: dos o tres años de juego y luego se irá», dijo a Sky Sports of Brighton un posible trampolín. ‘¿I? Solo trabajo. En mi cabeza se trata de trabajar y ayudar a mi club.

«Si puedo ayudar a un compañero de equipo, lo haré. Si pueden ayudarme, acepto esa ayuda para continuar y desarrollar. Así que solo trabajo para ayudar a mi equipo y para mí para el futuro.

«A cambio, todos los que me ayudan quieren que vaya al más alto nivel. Y si hay grandes clubes que me quieren, no es algo que me preocupe o se emocione. Solo tengo que trabajar duro y mantener una cabeza fresca.

«No sé si seré la estrella o la próxima gran cosa. Para mí, la estrella es bastante. Todos los que hablan de ti, cantan tu nombre? Eso no lo hace por mí. No es algo que me lleva a correr. Solo prefiero mi cabeza hacia abajo y trabajar en el campo».

Es fácil ver por qué United está interesado en el internacional de Camerún. La temporada pasada se destacó en la costa sur y es uno de los jugadores de la Premier League con mejor desempeño en varias estadísticas, incluida la reparación e interceptación de pelota.

Es un general del centro del campo físico y competitivo que también rompe las líneas con su alcance. Su inteligencia del juego lo usó como un solo mediocampista de Brighton -Baas Fabian Hurzeler, y enfatiza cuán hábil es al leer la pieza y cambiar la defensa en el ataque.

Él no es el artículo completado, pero es un jugador con un techo alto, y un alto precio, donde Brighton no tenía ganas de vender a alguien que gastó un poco más de £ 23 millones hace dos años. Su contrato se extiende hasta 2028 y los informes han colocado su precio de venta aproximadamente cuatro veces.

El joven es una persona alegre en el vestuario de Brighton y un personaje feliz con una determinación de acero para mejorar y convertirse en uno de los mejores centrocampistas de su generación.

«Ya he hecho varias cosas que algunos niños nunca harán en su carrera futbolística», dijo a The Guardian la temporada pasada. «Quiero hacer más. Quiero ser un gran centrocampista, ser una leyenda, en todo el mundo. Para llegar allí, tengo que trabajar duro».