Lo que el Manchester United hizo contra el Liverpool, debe repetirlo contra el Brighton

El Manchester United llega con confianza al partido de la Premier League contra Brighton y Hove Albion.

El entrenador del Manchester United, Rubén Amorim, vuelve a tener opciones para elegir contra el Brighton el sábado (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

El Manchester United es un equipo lleno de confianza tras su victoria sobre el Liverpool el pasado fin de semana.

El resultado en Anfield no sólo fue el mejor de la campaña, sino que también fue una exhibición de la que podían estar orgullosos. Desde el primer pitido, el United estuvo excelente y fue recompensado con un gol tempranero.

El United debería haber aumentado su ventaja en la primera mitad cuando Bruno Fernandes estrelló el poste. Aunque el empate de Cody Gakpo fue un duro golpe en ese momento, no fue más que lo que los Rojos merecían cuando Harry Maguire cabeceó el gol de la victoria.

Está bien documentado que la victoria sobre el Liverpool supuso la primera victoria consecutiva del United en la Premier League con Amorim, y los Rojos esperan conseguir la tercera consecutiva el sábado cuando el Brighton llegue a Old Trafford.

El United logró marcar perfectamente la pauta en Anfield en los primeros instantes gracias a la sobrecarga en el lado derecho. Especialmente en los primeros 45 minutos, Amad y Bryan Mbeumo causaron muchos problemas a la zaga del Liverpool.

Virgil van Dijk no sabía si iba o iba con los dos jugadores que atacaban a ese equipo. Hablando después del partido, Matthijs de Ligt dijo que sabía que tenía que apuntar a los laterales del Liverpool y que si hacía lo mismo el sábado podría exponer a Ferdi Kadioglu cuando vuelva a ser titular.

Brighton juega en el mismo sistema 4-2-3-1 que Liverpool y se espera que Danny Welbeck lidere el camino el domingo, al igual que Alexander Isak.

El United tendrá que tener cuidado con el pase profundo que los dejó eliminados el fin de semana pasado, con Senne Lammens salvándolos con una excelente parada de Isak. Fabian Hurzeler habrá visto al United en Liverpool y puede intentar exponer la línea de fondo con pases similares desde lo profundo.

Pero si el United puede exponer a los laterales rivales, como lo hizo en Anfield, podrá disfrutar de otra actuación fructífera.

