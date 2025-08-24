Lo que dijo Scott McTominay, ex estrella del United, sobre el ex hombre de la ciudad Kevin de Bruyne después del debut de Napoli

McTominay y De Bruyne están acostumbrados a tomarse en Manchester Derbies, pero la pareja ahora son compañeros de equipo en Napoli

Scott McTominay y Kevin de Bruyne han pasado años en Feisty Manchester Derbies y ahora son compañeros de equipo en el campeón de la Serie A Napoli.

De Bruyne hizo su debut el sábado antes del club de Nápoles e inmediatamente se rió de los fanáticos de Napoli al anotar un tiro libre para terminar la colisión con Sassuolo como partido. El ex Manchester United -Midfielder McTominay había puesto previamente a su equipo primero con un encabezado imponente.

Después del juego, se le pidió a McTominay que diera su opinión sobre la leyenda del Manchester City y se le preguntó si De Bruyne había pedido consejo después de su traslado a la Serie A.

«El mensaje para la pretemporada fue que tuvimos que despegar donde terminamos la temporada pasada», dijo. «Era importante ganar contra un equipo difícil que no era tan fácil, pero que tenía hambre este año y también modesto en el trabajo. [De Bruyne] no necesita consejo; ¡Necesito consejo de él!

«Qué jugador y lo que sea un hombre. Estamos felices de tenerlo y traer todas sus cualidades. Está listo para comenzar; acaba de llegar, y es como si tuviera cinco años. Es un tipo tan bueno. Estamos todos juntos, el espíritu del equipo es el más importante y sigue siendo modesto».

McTominay fue coronado como el MVP de la Serie A la temporada pasada después de una excelente primera campaña en Italia después de su mudanza del Manchester United.

El escocés llevó a Napoli al título de la Serie A, y De Bruyne espera intervenir es los pasos para convertirse en un jugador importante del lado de Antonio Conte.