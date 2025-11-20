Lo que dijo Patrick Dorgu cuando le preguntaron si deseaba que Scott McTominay siguiera jugando para el Man United

Patrick Dorgu anotó para Dinamarca el martes, pero no fue suficiente ya que la selección nacional de la estrella del Manchester United perdió 4-2 ante Escocia.

Patrick Dorgu anotó su tercer gol con Dinamarca en la derrota 4-2 ante Escocia en su crucial partido de clasificación para la Copa del Mundo. (Imagen: Ulrik Pedersen/NurPhoto vía Getty Images)

Patrick Dorgu afirmó que el Manchester United «tiene muchos buenos jugadores» cuando se le preguntó si compartiría vestuario con Scott McTominay en Old Trafford después de su impresionante gol contra Dinamarca. El excentrocampista del United fue vendido al Napoli en 2024, cinco meses antes de la llegada de Dorgu al United, y desde entonces ha impresionado en la Serie A.

Esta semana, el mediocampista ayudó a Escocia a vencer 4-2 a la Dinamarca de Dorgu en Hampden Park para asegurar la clasificación de su país para la Copa Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. McTominay abrió el marcador a los cinco minutos con una fantástica chilena.

El cedido del United, Rasmus Hojlund, anotó de penalti para igualar el partido antes de que Lawrence Shankland enviara un córner para darle la ventaja a los escoceses. Dinamarca necesitaba sólo un punto para clasificarse automáticamente y el último gol de Dorgu parecía haberles dado ese punto, pero dos goles tardíos les permitieron conformarse con un lugar en los play-offs.

Cuando se le preguntó después del partido si le gustaría jugar junto a McTominay en el United, Dorgu dijo: «Fue un buen gol, pero también tenemos muchos buenos jugadores en el United. Estoy feliz de que haya ganado la liga en Napoli».

El próximo parón internacional no será hasta marzo, después del cual Dinamarca deberá vencer a Macedonia del Norte y luego a la República Checa o Irlanda para avanzar a la Copa del Mundo. Dorgu insiste en que su atención se centra ahora en el éxito con los Rojos hasta entonces.

Dijo: «Tenemos que mirar hacia adelante al 100%. Estamos en una muy buena posición en el United.

«Volveremos con confianza para ayudar al equipo a conseguir más victorias. Dinamarca ahora es marzo. Ha pasado mucho tiempo y hasta entonces tenemos que concentrarnos en los negocios del club».

Se espera que Dorgu vuelva a formar parte del equipo del United el lunes por la noche cuando reciba al Everton en la Premier League. Una victoria de los Rojos podría colocarlos entre los cuatro primeros.