Lo que Bruno Fernandes hizo antes de su penalización marcaron la diferencia en el Manchester United Win vs Burnley

Bruno Fernandes convirtió una penalización de tiempo adicional contra Burnley para darle a Man United su primera victoria de la temporada

Fernandes celebra

Una pancarta se desarrolló en el final de Stretford antes de que el inicio sea: «Los buenos días están llegando». Este fue uno de ellos para el Manchester United.

United a mitad de semana se deshizo en este momento. Fue el cuarto lugar Kick quien había tomado a Bruno Fernandes en siete días y esta fue una de las principales pensiones de impresión sobre la que habría convertido.

Después de que el árbitro asistente de video United había rechazado una patada en la primera mitad, les ofreció entregar en tiempo extra.

Joshua Zirkzee recogió la pelota mientras el cheque estaba sucediendo. Fernandes aceptó la pelota con calma y corrió alrededor del área de penalización, determinó que su rutina no estaba molesta, como en Fulham. En medio del estruendo en su premio, Zirkzee insistió en la multitud que mantuviera la calma cuando todo lo que podían cantar «Bruno, Bruno, Bruno» era. Luego lo cantaron de nuevo, solo eufórico.

Esta vez, United defendió su beneficio de un objetivo. Diogo Dalot celebró brutalmente un patada de gol. Fernandes hizo lo mismo y expulsó en un terrible Lyle Foster.

No debería haber sido tan estresante. United era tan dominante contra Burnley promovido que todavía obtuvieron 20 tiros. Burnley anotó dos veces de sus seis esfuerzos.

Por mucho que United tratara de evitar el drama innecesario, la forma de victoria nerviosa podría levantarlos cuando su temporada reanude el derbi en catorce días.

Paralelismos misteriosos se desarrollaron hace 11 años con la temporada pasada de que United no tenía fútbol europeo. Habían perdido su partido inaugural, retiraron su primer camino y salieron de la Copa de la Liga en la segunda ronda. Estaban a minutos de dibujar con Burnley en su cuarto encuentro.

Mientras que United está ocupado cambiando a Jadon y Antony antes de la fecha límite de transferencia del lunes, agradecerán a Jaidon Anthony Van Burnley. Se suponía que su remolcador en Amad justificaría una multa después.

Bar la victoria, esta temporada todavía se siente como una extensión de este último. El portero de United Drops Dollies y la tasa de conversión de los atacantes apenas se ha mejorado. A diferencia del Arsenal, muchos seguidores fueron por el camino para salir temprano mucho antes de tiempo completo. Deberían saberlo mejor.

Es una parrilla de esta nueva asociación que son los más emprendedores sin un delantero, pero casi nunca anotan. Por segunda semana consecutiva, pusieron su propio gol primero y la huelga de Bryan Mbeumo es su único gol de juego abierto en cuatro horas y media en la Premier League.

El director ejecutivo del United, Omar Berrada, parecía agitado cuando el reloj aprovechó la marca de 90 minutos. Ruben Amorim parecía permanentemente insatisfecho como un intento después de intentar algo diferente a la parte posterior del golpe de la red.

Amorim admitió el viernes que a veces «odia» a sus jugadores. Debe haber hecho esto de nuevo. Sugirió que los jugadores del United viven demasiado con el pasado. Incluso su peor lado en 51 años sirve finales tardías.

Cuando United estaba a cargo de Mbeumo por 2-1, Amorim sacudió la cabeza mientras a su alrededor celebraba, claramente insatisfecho de que United solo fuera tan despiadado después del ecualizador de Burnley.

Mientras Amorim esperaba en el túnel antes del inicio, el final de Stretford irrumpió en un coro de su canto. Fue sorprendente debido a su ausencia en Grimsby y regresó en voz alta. La bandera antes mencionada llevaba la silueta de Amorim.

Los anfitriones deberían haber estado fuera de la vista cuando regresaron en el interior para las naranjas de medio tiempo. Agradable para los comerciantes de United, Mbeumo, comprado para afilar el ataque, fue clínico.

Para Mbeumo fue la reacción deseada a su costosa penalización en Grimsby el miércoles por la noche. De lo contrario, habría tenido un comienzo favorable en United, creando oportunidades y anotado.

Amorim atrajo una chaqueta de bombardero, pero no habrá artillería para proteger a las dos semanas internacionales. Se negó a prometer que estaría a cargo el próximo mes, pero parece una apuesta más segura que superar el dinero con su eliminación.

Este no solo fue un buen día, sino que United fue bueno ver. Especialmente en la primera mitad. Burnley pronto se enteró de que su disco con tacilemático el año pasado no cuenta por nada.

Altay Bayindir regresó entre los postes y culpables para un propósito diferente. Cuatro de los Six United enviaron ‘errores de guardián este mes. Sigue siendo posible que el departamento no se fortalezca el lunes antes de las 7 p.m.

Irónicamente, Burnley tenía más molestias en las esquinas. Casemiro y Mason Mount se encontraron con el bar, mientras que Fernandes y Amad casi recrean la rutina de esquina de David Beckham y Paul Scholes en Bradford City hace 25 años.

La corriente de United fue interrumpida por la retirada prematura del Hectrung Matheus Cunha a los 30 minutos. United Physio Jordan Reece le ofreció a Cunha un poste de consolación mientras se salía del túnel.

Eso fue exacerbado al eliminar la influyente montaña durante el descanso. El pasado agosto, Mount se destacó en la primera mitad en Brighton, resultó herido durante el descanso y nunca se recuperó realmente durante la temporada. Sufrió una lesión en agosto en cada una de sus tres temporadas con United.

Con Cunha fuera de la vista, Amorim todavía consideraba su reemplazo. Consultó a su personal antes de instruir al asistente Carlos Fernandes para llamar a Zirkzee, en lugar de Benjamin Sesko.

Tan maldito como pensar en Sesko, United era fluido y amenazante con tres no. 10 de antemano. Amorim considera que Zirkzee como Ilk y el holandés ofrecían algunos detalles sedosos.

Sin embargo, esta fue la primera actuación de la Premier League de Zirkzee desde el 13 de abril y Sesko tuvo al menos una hora en los partidos del Arsenal y Fulham. Sesko no era necesario hasta que Anthony tenía razón.

Nueva temporada, nuevas pautas pero los mismos funcionarios incomprensibles. El único problema indiscutible con la primera mitad de Mount Wirwar con Kyle Walker en el borde del área parecía ser que se había cometido un error. No para el árbitro asistente de video, quien recomendó una reseña. El árbitro Sam Barrott decidió que alguien no lo había sido.

Diogo Dalot había entregado el balón a Fernandes con la primera concesión de una penalización. Fernandes luego fue a donde supuestamente fue derribado para tomar un tiro libre. Él no tiene ninguno.

Lo hizo en el tiempo de Fergie.