‘Lo extrañamos’ – Pep Guardiola llama a un jugador que podría salir de la temporada de Man City

Phil Foden jugó solo 15 minutos de fútbol para Manchester City esta temporada

Phil Foden ha luchado en los últimos meses para la forma de Manchester City

Hace dieciséis meses, Phil Foden fue el brindis del Etihad y cerró su gran temporada con dos goles contra West Ham para asegurar el cuarto título consecutivo de la Premier League de Manchester City en un año cuando fue elegido el mejor jugador de fútbol en Inglaterra.

Debería haber sido la plataforma de lanzamiento para la carrera de Foden para ir al nivel estratosférico que durante mucho tiempo parecía su destino. La academia graduada anotó 27 goles y estableció 13 esa temporada y parecía estar lista para heredar la capa de Kevin de Bruyne como el corazón creativo del equipo Pep Guardiola.

En cambio, se siente como una pérdida de 16 meses, porque Foden intenta redescubrir esa forma. Con De Bruyne ahora realmente fuera de la vista, Foden no es el heredero en este momento. Después de una temporada 2024/25 en la que las lesiones se trajeron los problemas duros y fuera del lanzamiento, solo ha jugado este período hasta ahora durante 15 minutos.

De hecho, City ha jugado 41 partidos de la Premier League desde que selló ese título contra West Ham, y Foden comenzó menos de la mitad de ellos (20). Con metas ahora es un asunto más allá que Erling Haaland y la creatividad a veces en el stock corto después de la partida de De Bruyne, la ciudad necesita que el joven de 25 años realice.

Después de perderse dos de los primeros tres juegos de esta temporada debido a problemas de acondicionamiento físico, está disponible para el Manchester United el domingo y Guardiola admite que Foden es el jugador que está buscando para que su equipo de retroceso vuelva a encaminarlo.

‘Él es el primero que miro [to] Para la mente, sentirse feliz y la alegría en cada sesión de entrenamiento. Se ríe de su rostro y recibe contribuciones «, dijo el jefe de la ciudad.

«Una de las razones por las que luchamos la temporada pasada es porque lo extrañamos mucho en el último tercio, en creatividad, en ética de trabajo. Somos los mejores con eso».

Quizás un derby de Manchester obtiene lo mejor del azul nacido en azul. Además del doble ganador del título contra los Hammers, su hat trick en la victoria 6-3 contra United en octubre de 2022 es quizás su próximo mejor momento como jugador de la ciudad.

Una lesión en el tobillo fue problemática la temporada pasada y Foden dio una entrevista sincera después de la derrota de la ciudad en la final de la Copa FA, en la que explicó lo difícil que había luchado para ponerse en forma y jugar el dolor al admitir que los problemas fuera del campo habían influido en su forma.

«Fue una temporada frustrante para mí. Mentalmente tengo muchas cosas sobre la base del campo», dijo. «A veces hay cosas en la vida que son más grandes que el fútbol. He luchado un poco.

«Espero que el próximo año pueda llevar mi cabeza mentalmente a la derecha y volver a donde detuve la temporada antes, porque sé lo que puedo hacer y la calidad que tengo».

Guardiola no regresa después de sus lesiones la temporada pasada y desafió al internacional inglés a construir una serie de competiciones y sesiones de entrenamiento para regresar a sus mejores niveles.

«Regresa y después del golpe, una semana se detienen y después de regresar y otro golpe», dijo. «Todos los jugadores que regresan tienen que jugar y ser día tras día. Eso es lo que debemos tratar de hacer. Tiene que intentarlo de todos modos».