‘Llega a un fin’ – Pep Guardiola Sack Judgment después de ‘gesto de token’

Dietmar Hamann no ve a Pep Guardiola ganar otro título importante con el Manchester City.

El cerebro español ha sido parte de los muebles en el estadio Etihad en los últimos nueve años y ganó seis títulos de la Premier League, dos Copas FA, un cuarteto de las Copas de Competencia y una Liga de Campeones. Pero su tiempo restante en el noroeste ha sido recientemente objeto de especulaciones, aunque solo firmó un nuevo contrato de dos años en noviembre pasado.

La última vez que City terminó un tercero no inspirador en la clasificación de la Premier League, fue derrotado por el Real Madrid de la Liga de Campeones en los play-off de la fase eliminatoria, sufrió una derrota en la gira de la Copa de la Liga a Tottenham Hotspur.

La Copa Mundial de Clubes del verano en Estados Unidos también demostró ser lejos de ser fértil para la ciudad, que fueron enviados desde la competencia en la ronda de 16 empacando por Al-Hilal. Y la ex estrella de Sky Blues Hamann cree que los años de Wonder de Guardiola con el club han terminado.

Solo para los hombres A través de los casinos de Grosvenor, el hombre de 52 años dijo: «Bueno, creo que todo está llegando a su fin. Y hemos visto [Jurgen] Klopp dejó el club [Liverpool]Creo que, después de ocho años o algo así. Y dijo que es muy probable y que necesita un descanso.

«Ahora Guardiola es al menos una o dos temporadas más largas, o lo ha sido, luego Klopp. Y es una pista de prueba muy.

«Simplemente te lo saca. Y me siento así, y me sentí así la temporada pasada … Me sorprendió mucho que todavía estuviera a cargo del final de la temporada. Ciertamente o probablemente no lo despedirán porque él ha hecho muchas cosas grandes. Y claramente. [Txiki] Begiristain y todos los niños de Barcelona están a cargo del Manchester City. Todo llega a su fin.

«Y siento que ha terminado con la ciudad. Sé que Guardiola todavía está allí. No puedo verlo, y lo dije en el verano antes de que comenzara la temporada, no puedo verlo ganar un gran título en la ciudad, lo que significa que la Liga Premier o la Liga de Campeones. Siempre se puede ganar una competencia o una taza.

«Ahora, si escuchas la misma voz, y hay jugadores que ya tienen siete, ocho, nueve años, creo que es muy difícil lanzar el fuego en los jugadores y también los fanáticos. Y creo que esta es la forma en que juegan.

«Ahora, si escuchas la misma voz, y hay jugadores que ya tienen siete, ocho, nueve años, creo que es muy difícil lanzar el fuego en los jugadores y también los fanáticos. Y creo que esta es la forma en que juegan.

A pesar del hecho de que se quedó corto la temporada pasada, Guardiola firmó una extensión de contrato que lo mantendrá en el estadio Etihad hasta al menos el verano de 2027. Pero Hamann cree que fue solo un gesto «ficha» para mantener los espíritus altos en Manchester.

Explicó: « Bueno, ampliaron su contrato la temporada pasada, creo, cuando quedaron invictos 10 o 12 juegos. Y creo que fue solo un gesto simbólico para mantener a todos tranquilos y mantener a todos, porque por supuesto se les dice cuánto tiempo está allí. Me sorprendería que fuera dos temporadas más, diría. «

Guardiola ha visto una bolsa mixta con resultados de su apertura de tres partidos de la Premier League de la campaña actual, con la ciudad que es 13 en el ranking. Su temporada comenzó el día inaugural con una victoria por 4-0 sobre Wolves, antes de una derrota por 2-0 debido a los Spurs revitalizados de Thomas Frank y una estrecha derrota por 2-1 contra Brighton ofreció mucha comida para pensar en el descanso internacional.

City ahora enfoca su atención en el primer derby de la temporada en Manchester cuando chocan con el Manchester United con el Manchester United este domingo. Y dada la brecha de seis puntos que los campeones defensores del Primer Ministro de la Liga Liverpool ya han construido sobre ellos, City esperará comenzar su trutal del título de una manera dramática cuando se encuentren con los Red Devils.