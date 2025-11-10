Liverpool contacta a PGMOL por gol anulado en Man City porque han surgido grandes preocupaciones

El Liverpool se ha puesto en contacto con PGMOL para expresar su gran preocupación por el gol anulado a Virgil van Dijk en el Manchester City el domingo.

Virgil van Dijk del Liverpool marca un gol que supera a Gianluigi Donnarumma del Manchester City mientras Andrew Robertson del Liverpool se lanza y luego se dictamina que estaba en posición de fuera de juego luego de una revisión del VAR durante el partido de la Premier League en el Etihad Stadium el 9 de noviembre de 2025. (Imagen: Michael Regan/Getty Images)

El Liverpool se ha dirigido a la organización arbitral PGMOL para expresar su seria preocupación por el gol anulado a Virgil van Dijk en el Manchester City el domingo. A Van Dijk le anularon un cabezazo de un córner de Mohamed Salah cuando el VAR Michael Oliver decidió que Andy Robertson estaba en posición de fuera de juego para el portero del City, Gianluigi Donnarumma.

El gol habría puesto el 1-1 justo antes del descanso en el partido de la Premier League entre los dos anteriores campeones nacionales. Luego, los Rojos perdieron 3-0 y cayeron al octavo lugar, ocho puntos detrás del líder fugitivo, el Arsenal.

Según el Liverpool Echo. Se entiende que el Liverpool no está de acuerdo con el razonamiento subjetivo detrás de la decisión y rechaza la sugerencia de que Robertson, que se agachó por debajo del cabezazo, obstruyó la visión del portero, ya que claramente no estaba en la línea de visión de Donnarumma.

Según el Liverpool, la Ley 11, que se refiere al fuera de juego, se basa en criterios, y el Club confía en que ninguno de estos criterios se cumplió y que el gol debería haberse concedido.

La ley establece que un jugador que se encuentra en posición de fuera de juego sólo puede participar activamente en el juego: jugando o tocando un balón que haya sido pasado o tocado por un compañero de equipo; impedir que un oponente juegue o pueda jugar la pelota obstruyendo claramente la línea de visión del oponente; desafiar a un oponente por la pelota o intentar claramente jugar una pelota que está cerca, cuando esta acción toca a un oponente; o al realizar una acción obvia que afecte claramente la capacidad del oponente para jugar el balón.

El Liverpool analizó minuciosamente todas las imágenes disponibles desde diferentes ángulos y está convencido de que el gol debería haberse permitido.

ECHO entiende que ahora se han puesto en contacto con Howard Webb, jefe de la PGMOL (Professional Game Match Officials Board), para expresarle sus preocupaciones sobre la decisión y el proceso que lleva a la misma.

El Liverpool reconoce que este tipo de decisiones rara vez son simples, pero se preguntan cómo se llegó a esta conclusión, dados los controles y equilibrios que son parte integral del proceso VAR y que se ven reforzados por todos los ángulos y audio disponibles.

Esta no es la primera vez que el Liverpool se encuentra en el centro de una controvertida decisión del VAR. En septiembre de 2023, la PGMOL admitió un «error humano importante» cuando el árbitro Simon Hooper pasó por alto un gol de Luis Díaz, a pesar de haber sido sancionado por el VAR tras un control por fuera de juego.

Los Rojos finalmente perdieron 3-0 ante un City dominante. Los goles de Erling Haaland, Nico González y Jeremey Doku fueron suficientes para darle a Pep Guardiola una gran victoria en su milésimo partido como entrenador.

