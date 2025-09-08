El ex alero del Manchester United, Memphis Depay, logró anotar solo siete goles en 53 actuaciones antes de ser vendido a Lyon

Virgil Van Dijk Entrenamiento antes de la calificación de la Copa Mundial de los Países Bajos contra Polonia contra Polonia (Imagen: Alex Bierens de Haan – Uefa/Uefa a través de Getty Images)

El capitán del Liverpool, Virgil Van Dijk, envió sus felicitaciones al ex alero del Manchester United Memphis Depay después de que se convirtió en el discográfico de los Países Bajos durante el descanso internacional de septiembre de septiembre.

En el camino a la colisión con Lituania durante la calificación de la Copa Mundial, Memphis notó en los goles que fueron anotados con el favorito del United Robin Van Persie. Ambos hombres habían manejado 50 huelgas para la orgullosa nación europea.

El aparato de 31 años, que incluía tanto el abridor como el ganador, aseguró que el atacante ahora sea el máximo goleador para su nación para Van Persie, Klaas-Jan Huntelaar (42), Patrick Kluivert (40), Arjen Robben y Dennis Bergamp (ambos en 37) que terminan los cinco principales.

No es sorprendente que el atacante haya sido inundado de felicitaciones por su desempeño, incluido Van Dijk. El centro de Liverpool, una foto de Memphis que celebra en su historia de Instagram, escribió: «¡Historia!

¡»Felicitaciones Bro por convertirse en el máximo goleador de los Países Bajos» de todos los tiempos! Logro increíble, orgulloso de ti. «

Virgil Van Dijk felicita a Memphis Depay en Instagram

Memphis llegó a Old Trafford en 2015 y muchos esperaban que replicara su gran forma en el PSV Eindhoven en la Premier League. Sin embargo, después de 53 actuaciones y dos años en el club, el atacante logró tomar solo siete goles y cinco asistencias antes de ser vendido al Ligue 1 Club Lyon.

En Francia, Memphis revitalizó su carrera cuando lideró 76 goles en 178 actuaciones que le darían un traslado a Barcelona en 2021 en 2021 después de cuatro años. Su encantamiento en España resultó ser un abrumador en el Barça y el Atlético de Madrid y fue liberado del último club en 2024.

El Club Madrid resultó ser el último en Europa con el atacante que se mudó a los Corintios del gigante brasileño en septiembre pasado. Después de un inicio rápido de la vida en Brasil, los objetivos se han secado un poco para Memphis este año, pero ha logrado mantener un alto nivel de versiones para su equipo nacional.

En su campaña de clasificación de la Copa Mundial en 2026, que comenzó en julio, Memphis ya ha manejado cinco goles, incluido el pardo histórico contra Lituania el domingo. El jugador de 31 años ahora tiene que esperar hasta octubre para posiblemente expandir su liderazgo sobre Van Persie en el ranking holandés cuando organizan viajes y Finlandia a Malta.

