Lista completa de Man City Ins and Outs para la ventana de transferencia de verano mientras Blues repite el truco de transmisión

Manchester City nuevamente ha elegido las recompensas de su talento de la academia en la venta de £ 7.5 millones de Callum Doyle al Great Spenders Wrexham Spenders Championship.

Los Blues han permitido que el jugador de 21 años abandone el Etihad permanentemente y haya logrado una buena tarifa para un jugador que no hizo una aparición senior para la ciudad. Pero jugó casi 200 veces en la Liga de Fútbol durante los hechizos de préstamos exitosos en Sunderland, Coventry y Norwich City.

Y City ha incluido una cláusula de devolución y una tarifa con entradas agotadas en el acuerdo que lo llevó a Wrexham, algo que han hecho en innumerables ocasiones. City a menudo hace una segunda tarifa de un jugador que continuó, mientras que este verano activaron una cláusula de recompra para firmar a James Trafford nuevamente.

La partida de Doyle es la última en un verano ocupado en el Etihad con las perspectivas Claudio Echeverri y Sverre Nypan que se van con préstamos estacionales esta semana. Echeverri juega al fútbol de la Liga de Campeones en Bayer Leverkusen, mientras que Nypan se ha unido al Club de Campeonato Middlesbrough.

Manchester City ha sancionado una sala de préstamos para el emocionante prospecto Sverre Nypan con la perspectiva del adolescente que se unió a Middlesbrough por el resto de la temporada.

A City le gustaría acortar su equipo y, aunque esas dos prospectos jóvenes son, se espera que sean una partida más alta. Aquí hay un vistazo a las ofertas que el club ha hecho hasta ahora:

Lista completa de estadísticas y outs

Señales: Rayan Cherki (Lyon, £ 35 millones), Tijjani Rejnders (AC Milan, £ 46.3 millones), Rayan Ait-Nouri (lobos, £ 31.2m), Marcus betinelli (Chelsea, Undisclose), Sverre Nypan (Rosenborg, £ 12.5.5M.

Salidas: James McAtee (Nottingham Forest, £ 30 millones), Jack Grealish (Everton, préstamo) Farid Alfa-Ruprecht (Leverkusen, £ 5 millones) Yan Couto (Dortmund, £ 26m), Maximo Perrone (como, £ 11,2m), Kyle, hasta £ 5 Free), Juma Bah (Niza), Niza, NICHTE), NICHTE), ENVERSI contract), Jacob Wright (Norwich, £ 2.3m), Kayky (Bahia, undisclosed), Divin Mubama (Reading, Tai), Tai), Tai, Tai),, Tai, Tai),, Tai, Tai), Tai, Tai, Tai), Tai, Tai), Tai), Tai, Tai, Tai), Tai, Tai), Tai, Taan, Tai, Tai, Taan), Tai, Taan), Tai, Taan), tai), taan), taan), taan), taan), taan), taan), taan), taan, taan, taan), taan, taan), taan), taan), taan), taan), (liberado), jayden lieno (leeds, no vysclefe, Olivulfefe, Oliverful. Préstamo), Joel Ndala (Hull, préstamo), Jahmai Simpson-Pusey (Celtic, préstamo), Vorra Reis (Girona, préstamo (Middlesbrenough ,,, Sverdesbr ,,,,, Nacan ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Nacan ,,,,,, Nacan ,,,,,, Nacan ,,,,,, Nacan ,,, Nacan ,, Nacan ,,,, Nacan ,, Nacan ,, Nacan ,, Nacan ,, Nacan ,, Nacan ,, Nacan, Nacan ,, Nacan ,, Nacan ,,, Nacan ,, Nacan. (Wrexham, £ 7.5 millones)

