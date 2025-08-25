Lista completa confirmada de Man United Ins and Outs para VOT de transferencia de verano antes del día de la fecha límite

Manchester United ha estado ocupado en la ventana de transferencia de verano, pero puede haber más ejercicio para obtener otra semana de la ventana restante.

Amorim todavía necesita un centrocampista

El peor final de la Premier League del Manchester United siempre sería el catalizador del cambio en Old Trafford, por lo que está probado.

United eventualmente podría gastar más de £ 200 millones en su nueva línea de frente, pero todavía hay trabajo que ver con solo una semana de la ventana de transferencia restante.

El club todavía persigue un acuerdo para la arquera Senne Lammens, y con el Casemiro de 33 años que ha comenzado en el centro del campo hasta ahora en ambos partidos de la Premier League esta temporada, está claro que también necesitan refuerzos en esa área.

La ventana de transferencia se cerrará el próximo lunes a las 7 p.m. (1 de septiembre) y puede garantizar que habrá muchos gastos antes de ese momento, y tal vez también algunos ingresos.

Con tanto en marcha, aquí hay un vistazo a todas las actividades de transferencia de United en lo que va del verano.

United Ins and Outs hasta ahora:

En:

Matheus Cunha (£ 62.5 millones)

Diego Leon (£ 3.3 millones, aumenta a £ 7 millones con complementos)

Enzo Kana-Biyik (transferencia gratuita a Lausana-Sport)

Bryan Mbeumo (£ 65 millones más £ 6 millones en complementos).

Benjamin Sesko (£ 66.4 millones más £ 7.3 millones en complementos)

Afuera:

Marcus Rashford (Barcelona, ​​préstamo)

Victor Lindelof (final del contrato del contrato)

Jonny Evans (final del contrato, préstamos y caminos para la cabeza designados)

Christian Eriksen (final del contrato del contrato)

Hubert Graczyk (final del contrato del contrato)

Tom Myles (final del contrato)

Tom Wooster (final del contrato del contrato)

Sam Murray (Carlisle United, gratis)

Jack Kingdon (final del contrato del contrato)

James Nolan (final del contrato del contrato)

Y Gore (Rotherham, préstamo)

Sonny Aljofree (Condado de Notts, préstamo)

Joe Hugill (niño, préstamo)

Habeeb Ogunneye (Condado de Newport, préstamo)

Elyh Harrison (Town de Shrewsbury, préstamo)

Radek Vitek (Bristol City, préstamo)

Ethan Wheatley (Northampton Town, préstamo)

Jack Moorhouse (Leyton Orient, préstamo)

Toby Collyer (West Brom, préstamo)

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro podcast Red Manchester, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.