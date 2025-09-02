Lista completa confirmada de Man City Ins and Outs para la ventana de transferencia de verano a medida que pasa una fecha límite

Manchester City tenía una ventana ocupada en la transferencia de verano.
Manchester City cerró la ventana de transferencia de verano que todavía estaba esperando para confirmar sus acuerdos diarios de fecha límite.
La llegada de Gianluigi Donnarumma de PSG y la partida de Ederson (Fenerbahce) y Manuel Akanji (Inter Milán) no se confirmó cuando pasó la fecha límite a las 7 PM, pero se espera que los tres se completen en las próximas horas.
City pasó mucho este verano después de una considerable edición de la ventana de invierno, mientras que Pep Guardiola reforma a su equipo.
City hizo la mayor parte de su compañía temprano con las adiciones de Rayan Cherkke, Tijjani Reijnders, Rayan Ait-Nouri y Marcus Bettinelli, todos confirmados antes del club de la Copa Mundial.
Luego, los Blues firmaron a James Trafford de Burnley y agregaron al adolescente prometedor Sverre Nypan, quien luego se prestó en Middlesbrough. Jack Grealisk fue la salida más alta cuando llegó a préstamo en Everton, mientras que Manuel Akanji selló un movimiento de fecha límite para el Inter Milán con una opción para que el Club italiano haga que el movimiento fuera permanente el próximo verano.
City contó £ 30 millones para James McAtee mientras se mudó a Nottingham Forest, mientras que los Blues continuaron cosechando los beneficios de vender talento de la Academia con Callum Doyle, Maximo Perrone y Farid Alfa Ruprecht que cumplieron con casi £ 30 millones.
Los Blues han perdido dos de sus primeros tres partidos de la Premier League y se enfrentan al Manchester United en el Derby cuando se reanuda la máxima categoría después del descanso internacional.
Lista completa de estadísticas y outs
Señales: Rayan Cherki (Lyon, £ 35 millones), Tijjani Rejnders (AC Milan, £ 46.3m), Rayan Ait-Nouri (lobos, £ 31,2m), Marcus Betinelli (Chelsea, Undisclose), Sverre Nypan (Rosenborg, £ 12.5Me, £ 12.5Me Trafficord (Treadord (27M), 27M) (Burnley, 27m), Jamesalli, 27m), Jamesalli, 27m), Jamsley, 27m).
Salidas: James McAtee (Nottingham Forest, £ 30 millones), Jack Grealish (Everton, préstamo) Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen, préstamo), Sverre Nypan (Middlesbrough, préstamo), Callum Doyle (Wrexham, £ 7.5m), Farid, Kyle (Dortmund, £ 26M), Maximo Perrone (CoSo, £ 11.5m), Kyle, Kyle (Dortmund, £ 26M), Maximo Perrone (CoSo, £ 11.5m), Kyle, £ Kyle (Dortmund, £ 26M), Maximo Perrone (CoSo, £ 11. (Burnley, maximaal £ 5 miljoen), Kevin de Bruyne (Napoli, gratis), Juma Bah (Nice, Loan), Scott Carson (einde contract), Jacob Wright (Norwich, £ 2,3m), Kayky (Bahia, Undisclosed), Divin Mubama (Stoke, Finley Burns), Lening), Tai, Lening), Landing), Landing), Tai, Lening), aterrizaje), tai, lening), aterrizaje), tai, tai, lening), finley quemaduras), aterrizaje), tai, tai, lening), finley quemaduras), lening), tai, tai, finley quemaduras). Sodje (liberado), Jayden Lienou (Leeds, no anunciado), Oliver Whatmuff (Rochdale, Préstamo), Joel Ndala (Hull, Préstamo), Jahmai Simpson-Pusey (Celtic, Loan), Vite Reis (Girona, Préstamo), True Grant (Stoke City, Nútica)
