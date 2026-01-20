Lisandro Martínez tenía razón al nombrar a la leyenda del Man United: lo que viene será revelador

El defensa del Manchester United, Lisandro Martínez, dejó clara su opinión sobre las críticas de Paul Scholes antes de que el legendario mediocampista respondiera.

Lisandro Martínez, defensa central del Manchester United (Imagen: Carl Recine/Getty Images)

Increíblemente, después de una de las actuaciones más impresionantes del Manchester United en algún tiempo, la principal trama secundaria que surge del derbi de Manchester es una ruptura entre Paul Scholes, Nicky Butt y Lisandro Martínez. Antes del derbi, los excentrocampistas del United criticaron duramente al argentino en su podcast The Good, The Bad and The Football.

“Martínez contra [Erling] Haaland», dijo Scholes antes de hacer una mueca. Butt respondió: «Haaland recogería a Martínez e iría con él. ¿Recuerdas cuando ves a un padre en la escuela corriendo por la calle con un niño pequeño? El legendario centrocampista añadió: “Marcaba y luego metía el gol”.

Fue un estallido que llamó la atención entre la base de fanáticos del United, ya que sus comentarios fueron más allá de la crítica normal de los expertos y, en el mejor de los casos, se desviaron hacia una burla inmadura de un futbolista profesional. Como era de esperar, Martínez fue titular en Old Trafford el sábado e impresionó al ayudar a mantener tranquilo al noruego, incluido un bloqueo oportuno para detener al delantero.

Con una victoria por 2-0 en su haber, parecía que las cosas se habían paralizado hasta que el argentino habló después en la zona mixta. “Honestamente, él [Scholes] puede decir lo que quiera. Ya le dije: si quiere decirme algo, que venga a donde quiera».

Como era de esperar, Scholes respondió rápidamente. «Alguien hizo un buen partido y se alegró mucho por ti… Té sin azúcar, por favor Lisandro Martínez». Ahí es donde terminan los idas y venidas por ahora, pero toda la saga amenaza con eclipsar la brillante victoria de Michael Carrick.

Martínez tenía todo el derecho a responderle a Scholes después de la victoria sobre el City y ese resultado claramente le dio la fuerza para hablar. Scholes tampoco es ajeno a alborotar algunas plumas con sus disparos.

En diciembre calificó los tratos de Ruben Amorim con Kobbie Mainoo como ‘b*******’, mientras que Butt y Scholes acordaron que le aconsejarían que abandonara el United si les pedía su opinión. Los expertos nunca deberían ser meros portavoces de los clubes en los que solían jugar.

Pero algunos expertos y exjugadores del United no se detienen. Amorim citó a Gary Neville afirmando que sus críticas influyeron en los tomadores de decisiones del club, mientras que Roy Keane fue mordaz sobre el nombramiento de Jonny Evans en el personal de la trastienda y atacó a la esposa de Carrick en el podcast Stick to Football luego de una disputa en las redes sociales durante los días de juego del mediocampista.

En una época en la que la indignación vende, especialmente en las redes sociales, no sorprende que los comentarios de los expertos se estén volviendo un poco exagerados. También se debe alentar a Martínez y otros jugadores del United a responder si lo consideran oportuno.

Pero Martínez y sus compañeros sólo tienen derecho a responder si están dispuestos a levantar la mano cuando las cosas no van tan bien. Es revelador que cuando el United gana un partido, las redes sociales se inundan de mensajes del equipo celebrando y agradeciendo a los aficionados.

Pero cuando pierden, hay pocas excusas. Quizás parte de esto se deba a que los relaciones públicas aconsejan a sus clientes que permanezcan en silencio, pero parece injusto hacer comentarios aparentemente sólo después de una victoria.

Ahora que ambos hombres han expresado su opinión, es hora de poner fin a esta saga y de que Martínez continúe su charla en el campo. Si continúa desempeñándose bien, los críticos tendrán pocos motivos para hablar.