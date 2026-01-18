Lisandro Martínez no podía creer lo que hizo Michael Carrick antes de la gran victoria del Man United

El Manchester United logró una victoria por 2-0 sobre el Manchester City, con Lisandro Martínez impresionado por el impacto de Michael Carrick.

Lisandro Martínez jugó con el Manchester United en su victoria sobre el Manchester City (Imagen: Michael Regan/Getty Images)

Lisandro Martínez ha admitido estar completamente impresionado por el impacto inmediato de Michael Carrick en el Manchester United y la forma en que ha organizado su equipo técnico. Los Rojos lograron una victoria por 2-0 sobre el Manchester City en la Premier League el sábado en el primer partido de Carrick al mando.

United nombró a Carrick como entrenador en jefe interino del club hasta el final de la temporada, luego de la salida de Ruben Amorim a principios de este mes y el breve período de Darren Fletcher en el banquillo.

Los goles de Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu aseguraron los tres puntos para el United mientras los hombres de Carrick enfrentaban a sus rivales fuera del campo en Old Trafford en el derbi de Manchester.

El partido fue la primera aparición de Mbeumo con el United, ya que regresó al club después de jugar con su país en la Copa Africana de Naciones, y Amad Diallo también regresó al equipo.

LEER MÁS : El próximo entrenador del Man United es el último, ya que cuatro candidatos ‘aún están en carrera’ después de la llamada de Michael CarrickLEER MÁS : Kobbie Mainoo rompe el silencio en las redes sociales con un mensaje del Man United tras la victoria del día del derbi

La victoria sobre el City llevó al United al quinto lugar de la Premier League, y ahora está a solo un punto del Liverpool en el cuarto lugar después del empate contra el Burnley.

¡SIGUE NUESTRA PÁGINA DE FB DE MAN UNITED! Últimas noticias y análisis de la página de Facebook del Manchester United de MEN

Martínez jugó los 90 minutos completos para el United y ayudó a los Rojos a mantener la portería a cero contra el City, que tenía a Erling Haaland y January Antoine Semenyo en su alineación titular.

Después de la victoria sobre el City, Martínez elogió el impacto que Carrick ha tenido a pesar de haber sido nombrado el miércoles, tres días antes del choque del United en el derbi de Manchester.

“Tres días, increíble”, dijo Martínez al Estadio Astro.

“Lo primero es jugar con el balón, no tenerle miedo al balón, tener calma con el balón y jugar con confianza.

“Tuvimos que defender con nuestra vida y cuando jugábamos teníamos que jugar con confianza y creo que lo hicimos.

«Tres goles, con un mínimo de fuera de juego, creo que nos merecíamos esta victoria. Pero qué». [Michael] Carrick hizo un trabajo increíble con su personal, especialmente en un corto período de tiempo, así que estoy impresionado con eso”.

El próximo partido del United los verá enfrentarse al líder de la Premier League, el Arsenal, el próximo fin de semana, y los Gunners tendrán que conformarse con un punto en el empate sin goles contra Nottingham Forest el sábado.

Ya se han mencionado muchos candidatos como posibles opciones a largo plazo para ser nombrados por el United como su nuevo entrenador, incluido el jefe del Crystal Palace, Oliver Glasner, y el ex entrenador de Inglaterra, Gareth Southgate.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por ofrecerle lo mejor. Informes y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para conocer las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify y Apple Podcasts, y también puedes verlos en YouTube.