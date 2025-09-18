Lisandro Martínez deja una actualización positiva de la lesión del hombre unido mientras Ruben Amorim está esperando

Manchester United -El defensor Lisandro Martínez se acerca a un regreso a la acción después de perderse la acción de siete meses con una lesión de LCA, y su regreso puede ser crucial para Ruben Amorimim

Lisandro Martínez en Instagram (Imagen: Instagram)

El defensor del Manchester United, Lisandro Martínez, plagó su regreso desde hace mucho tiempo de una lesión el miércoles con una actualización a través de sus canales de redes sociales.

Martínez ha sido marginado desde febrero con una lesión de LCA. Las lesiones de ACL generalmente requieren aproximadamente ocho meses de recuperación, lo que significa que podría haber un regreso el próximo mes.

El defensor sufrió una lesión a largo plazo la temporada pasada en la derrota en casa de la Premier League contra Crystal Palace. «La evaluación de la lesión está en marcha para determinar el curso de tratamiento correcto y el marco de tiempo de su rehabilitación», dijo Ruben Amorim.

Su regreso a la acción se necesita desesperadamente para United, donde no han mantenido una pizarra limpia en sus cinco juegos en todos los partidos esta temporada.

Un regreso cerca del descanso internacional de octubre es limitado, aunque un cameo es anterior que no está completamente excluido.

Martínez fue a su página de Instagram el miércoles para dar una actualización sobre su recuperación. Aunque no hay un período de tiempo preciso en su regreso propuesto, Martínez parece estar más cerca de ser su regreso.

Lisandro Martínez (centro) representado durante la gira de pretemporada del Manchester United por Estados Unidos (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

Coloque una foto de él que, además del fisio unido Ibrahim Kerem en Carrington, se postula como parte de su régimen de entrenamiento individual.

Es la primera vez que hemos visto al argentino en la hierba en medio de su regreso constante a la acción. Se espera que el partido contra Chelsea el sábado por la noche sea demasiado temprano para Martínez.

Amorim proporcionará una actualización de lesiones el viernes durante su conferencia de prensa para el partido con Matheus Cunha, Diogo Dalot y Mason Mount sin la derrota por 3-0 ante el Manchester City.

