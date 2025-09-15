‘Like An Animal’, que Phil Foden hace lo que el hombre ama el jefe de la ciudad Pep Guardiola

Phil Foden pareció volver a su mejor momento para el Manchester City en la victoria del Día del Derby contra United y Pep Guardiola estaba satisfecho con su actuación.

Pep Guardiola envuelve a Phil Foden en un abrazo después de su actuación en el Derby de Manchester

Pepp Guardiola lo describió a Pepp Guardiola, PEP Guardiola anotó Pep Guardiola anotó su primer gol de la Premier League Phil Foden anotó el Manchester City de Manchester City y luego lo describió como un «animal» por Pep Guardiola.

Foden ha luchado contra problemas de lesiones y demonios personales desde que fue coronado como el mejor jugador de la Premier League después de la campaña 2023/24, pero miró hacia su mejor momento en su primer inicio de temporada y abrió el marcador mientras City United venció al Etihad 3-0.

El jugador de 25 años pasó a Altay Bayindir después de atacar el área de penalización para llegar al final de la cruz de Jeremy Doku, y es ese deseo de entrar en posiciones de gol que a Guardiola realmente ama.

Foden fue una gran falla la temporada pasada cuando su forma desechos y Guardiola sabe que lo necesita en su mejor momento. Su decisión de interpretarlo en un área central contra United fue una indicación de que Foden redescubre su nivel más alto.

«Lo extrañamos mucho la temporada pasada. Lo necesitamos mucho. Si se mueve detrás de los delanteros en esa posición, tiene una sensación de objetivo, una sensación de giro, una sensación de calidad para mantener el balón», dijo Guardiola.

«Amo a los jugadores cuando juegan detrás de la prisa y la mayoría de ellos pasan la pelota y se quedan y ven lo bien que hacen el pase. Él es el hombre que hace un pase, va al lugar de penalización como un animal y tiene que anotar, y cuando recibe la pelota, está enojado porque, dame la pelota, quiero anotar».

Foden parecía listo para abordar los zapatos de Kevin de Bruyne hace dos años y anotó dos veces el último día de la temporada para asegurar un cuarto título consecutivo para la ciudad y concluir cuál fue su mejor temporada hasta ahora.

Ahora Guardiola espera que pueda regresar a la aptitud completa y darle a City lo que se perdieron en la última tercera parte.

«No podemos olvidar hace dos temporadas cuando ganamos el último juego contra West Ham aquí», dijo. «Fue el jugador más importante de la Premier League. Fue quizás el jugador más importante que ganó esa competencia con los goles y la continuidad.

«La temporada pasada, por cualquier razón, por lesiones, por otras razones, no podría estar con nosotros. Esta temporada también puede ser esta temporada, por vencer y lesiones y, con suerte, puede obtener su mejor paso a paso.

«Estoy bastante seguro de que el juego como hoy contra United, porque cree que es un juego especial para él porque es un partidario increíble en el Manchester City, puede ser lo que sabes, puede disfrutar de la felicidad en su rostro cuando lo vemos todos los días últimamente».

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.