Liam Gallagher hace un gesto desgarrador ante el ataúd de Ricky Hatton tras un emotivo funeral

El líder de Oasis se despidió conmovedoramente de su amigo

Liam Gallagher se despidió emotiva en el funeral de Ricky Hatton (Imagen: Getty Images)

Liam Gallagher se despidió emotiva de su amigo Ricky Hatton esta tarde. El líder de Oasis estuvo entre los dolientes en el funeral del ícono del boxeo en la Catedral de Manchester.

Al salir del servicio, se vio a Liam besando su mano antes de tocar el ataúd azul cielo de Ricky, que está grabado con las palabras Insignia del Manchester City y las palabras «Luna Azul», después de que fue colocado nuevamente en el coche fúnebre.

Ricky está a punto de hacer un último viaje al Etihad Stadium, y la procesión se dirigirá a la casa de los Blues después del funeral.

Liam asistió al funeral con su pareja Debbie Gwyther y su familia. Hizo el gesto conmovedor mientras salía con las docenas de familiares, amigos y celebridades que asistieron al servicio.

Ricky era un gran admirador de Oasis y amigo de los hermanos Gallagher, quienes llevaron su cinturón al ring antes de su victoria sobre Pauli Malignaggi en el MGM Grand de 2008 en Las Vegas.

Ricky asistió a uno de los shows de la banda en Dublín unas semanas antes de su muerte y luego agradeció a Noel por las entradas.

Le rindieron un conmovedor homenaje en su primer espectáculo británico desde su muerte, en el estadio de Wembley el 27 de septiembre.

Una imagen enorme de Ricky apareció en la pantalla durante su canción Live Forever, con Liam dándose la vuelta, mirando a la pantalla e inclinándose.

Liam Gallagher toca el ataúd de Ricky Hatton frente a la catedral de Manchester (Imagen: PA)

Tras su muerte el 14 de septiembre, a la edad de 46 años, Liam dijo en

Liam Gallagher besó su mano antes de tocar el ataúd celeste de Ricky (Imagen: PA)

El mes pasado, Noel Gallagher reveló que le había enviado un mensaje de texto una semana antes de su muerte.

«Nos enviamos mensajes de texto la semana pasada», dijo en Talksport. Y lo vi en Heaton Park unas cuantas noches, y estaba en la forma estándar de Ricky. Bromeaba con todos, tomaba copas, se portaba genial.

«No sabemos qué pasó, pero tuvo problemas con su salud mental, eso es bien sabido y demuestra que nunca se sabe realmente. Es una lástima. Es un gran mancuniano».

Noel describió a Ricky como un «niño dulce, dulce. Era uno de nosotros», dijo.