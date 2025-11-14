Leny Yoro deja de juzgar al Man United mientras hace predicciones futuras

El central del Manchester United, Leny Yoro, cumplió este jueves 20 años y se prepara para jugar con las promesas francesas.

El defensa del Manchester United Leny Yoro ha disputado once partidos esta temporada (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

El defensa del Manchester United, Leny Yoro, confía en que a los Rojos les seguirá yendo bien ahora y en el futuro.

El central francés llegó al United procedente del Lille en 2024 en una transferencia que se consideró un golpe en ese momento. Yoro está muy valorado en Francia y se entiende que el Real Madrid quisiera ficharlo cuando el United se acercó.

A pesar de que los reds están en la Europa League, Yoro optó por mudarse a Old Trafford, rechazando los avances de los gigantes españoles. Una lesión en pretemporada impidió al central debutar en la Premier League hasta diciembre fuera del Arsenal.

Desde entonces, Yoro se ha convertido en uno de los defensores centrales favoritos de Ruben Amorim y el sistema de tres atrás le ha ayudado a ganar muchos minutos y al mismo tiempo estar en rotación con Harry Maguire. Durante el parón internacional, Yoro está con la selección francesa sub-21 mientras se preparan para enfrentarse a Suiza y las Islas Feroe en las eliminatorias del Campeonato de Europa.

El jueves, el defensor dejó atrás su adolescencia cuando cumplió 20. Cuando se le preguntó si está entusiasmado con el futuro y lo que le espera, Yoro dijo a los medios internos del United: «Por supuesto que siempre soy positivo sobre esto.

Creo que al equipo le irá muy bien en el futuro, incluso aquí y en el presente. Así que, antes que nada, me tomo cada día con calma y no miro. [out] demasiado para el futuro. Simplemente estoy listo para mañana y listo para hoy.

«Por supuesto que creo que al equipo le irá mejor en el futuro y todo el mundo necesita cosas como ésta». La esperanza a corto y largo plazo para el United es regresar al fútbol europeo antes de la próxima temporada.

La Liga de Campeones es el objetivo final dadas las riquezas que se ofrecen a los equipos que se clasifiquen. Hasta ahora, al United le está yendo bien en su intento de terminar entre los cuatro primeros.

Los Rojos están a sólo un punto del cuarto lugar de cara al parón internacional de noviembre y sólo unos estrechos márgenes les han impedido ascender mucho más en la tabla. El United aún podría clasificarse para la Liga de Campeones si termina quinto, pero eso dependerá del desempeño de los clubes ingleses en Europa esta temporada.

