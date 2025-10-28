Lemas, Kolo Touré, reclutamiento: el plan de la academia del Manchester City para el Balón de Oro

Una mirada a cómo el Manchester City está construyendo el futuro mientras el director de la academia, Thomas Krucken, habla con el Manchester Evening News.

Nico O’Reilly es el último modelo a seguir para los jóvenes del Manchester City

Cuando Jason Wilcox dirigía la academia del Manchester City, su misión era colocar fotografías de cada debut del primer equipo en el campo de entrenamiento para que los jugadores pudieran pasar todos los días como motivación diaria. Thomas Krucken ha dado la bienvenida a otras cinco caras contra la pared desde que asumió el cargo en 2023, pero el marcador final ahora es siempre el mismo.

No hay imagen, sólo dos palabras sobre un fondo de color: ¿quién sigue?

Es típico del estilo y la gestión de Krucken combinar el reconocimiento con el desafío, un mensaje que llega a Pep Guardiola de que siempre hay margen de mejora. De hecho, parece funcionar.

Esta temporada, cuatro canteranos han entrenado con el primer equipo cada día y el Sub-21 suele trabajar en el siguiente campo, lo que permite a Guardiola elegir a quién necesita para cada sesión. Además, Divine Mukasa ha estado con la selección absoluta durante casi toda la temporada y debutó en Huddersfield el mes pasado con una asistencia.

Otro experto en el desarrollo individual de jugadores acaba de ser contratado a medida que el programa de desarrollo juvenil se vuelve más individualizado, y se reúne periódicamente con Krucken, el director técnico de la academia, Jan-Moritz Lichte, los entrenadores del primer equipo, Kolo Touré y Pep Lijnders, y el director deportivo, Hugo Viana, para discutir el progreso.

Por mucho que todos quieran saber quién será el próximo, Krucken quiere un desafío más en la mente de sus jugadores jóvenes: ¿Quién es el primero?

«Tenemos la ambición de desarrollar un ganador del Balón de Oro, así que en el futuro me gustaría tener una señal de ello. Queremos ser la mejor academia de fútbol en Gran Bretaña y en toda Europa, por lo que somos una academia que desarrolla jugadores para el nivel más alto y nos gustaría desarrollar un ganador del Balón de Oro algún día», dijo al periódico. Noticias de la noche de Manchester.

«Es muy ambicioso, pero nos motiva mucho. Creo que la realidad es la motivación, por lo que el viaje de Nico O’Reilly es el más importante.

«La temporada pasada en Bratislava en octubre, Nico O’Reilly formó parte del equipo EDS y un año después todos ven que hay un camino y esto es muy importante para que los jugadores y el personal vean que la puerta al primer equipo está abierta y que el rendimiento y el desarrollo dictan su camino. Todos tienen la oportunidad porque realmente vigilan a estos jugadores como parte de la visión del club de fútbol».

“No es que la academia esté aislada del primer equipo, somos uno con la misma metodología y principios, tenemos un grupo de personas que hablan sobre el programa, el desempeño y el comportamiento todos los días.

«Lo que Pep siempre dice es que mejores personas hacen mejores jugadores, por eso la cultura es muy importante para nosotros y por eso es un placer trabajar tan cerca de ellos. Tenemos una idea y trabajamos muy estrechamente juntos y esto es muy beneficioso para los jugadores».

El City está muy orgulloso del núcleo mancuniano que recorre su equipo. James Trafford, Rico Lewis, Phil Foden y Nico O’Reilly son todos miembros auténticos del primer equipo y han progresado en todos los grupos de edad en la academia, mientras que Erling Haaland, incluso si no lo hizo, obtiene puntos como un azul de la infancia.

Casi tan importante como conseguir talento en la primera oportunidad es detectar jugadores hacia el final del recorrido de la academia. Un cambio de reglas después de que Brexit prohibiera a los clubes fichar a los mejores jóvenes de 16 años de Europa, por lo que el nuevo campo de batalla para el City y otros clubes de la Premier League es encontrar el mejor talento a esa edad sin necesidad de pasaporte: menos Pablo Maffeo y Adrian Bernabe y más Liam Delap y Morgan Rogers.

El City tampoco lucía el mejor, pero obtuvo decenas de millones en ganancias y tiene nada menos que un talento prometedor que el jefe de reclutamiento de la academia, Sam Fagbemi, y su equipo han traído. Max Alleyne (Watford), Harrison Miles (Southampton), Ryan McAidoo (Chelsea) y Mukasa (West Ham) han llamado la atención de Guardiola desde que tomó la gran decisión de mudarse a la City Football Academy.

Puede que Krucken prefiera que los jóvenes aprendan en el City lo antes posible, pero también está centrado en su programa de jugadores futuros, que está diseñado para darle a Guardiola y al primer equipo lo que necesitan dentro de unos años, ya que se predicen cambios en el juego. Por ejemplo, los tiros largos vuelven a estar de moda este año y Krucken trabaja meticulosamente para descubrir cómo mantenerse a la vanguardia de las tendencias.

A medida que cambia el juego, es lógico que las necesidades del City cambien y necesiten poder aprovechar el mejor talento en cada grupo de edad, ya que todas las mejores academias compiten por los mejores talentos jóvenes.

«Es un mercado muy competitivo, que ha cambiado después del Brexit», afirma Krucken. “Tenemos una idea clara de cómo será el jugador del futuro y cuáles serán los criterios para jugar dentro de unos años.

«Por eso cambiamos el programa para que los jugadores obtengan ahora lo que necesitarán dentro de unos años. Los jugadores tienen aspectos futbolísticos, técnicos, tácticos, psicológicos y sociales.

«Tienen mucho que dar y depende de nosotros darles los desafíos adecuados que puedan desarrollarlos de la mejor manera posible en la interacción adecuada con el primer equipo. Luego el rendimiento determina su trayectoria y Pep, Pep, Kolo y Hugo realmente vigilan a estos jugadores.

“Necesitan rendir y desarrollarse, pero estamos seguros de que lo harán.

«Nuestra ambición siempre es conseguir que los jugadores ingresen a la academia lo más rápido posible. Hemos reestructurado la academia juvenil y todo lo relacionado con la fase de establecimiento para asegurarnos de obtener los mejores talentos lo antes posible y tenemos tres ventajas: las tres P: camino, programa y personas. En última instancia, se trata de las personas».

Sin duda, Mukasa ha aprovechado al máximo su trayectoria y su programa y ha demostrado suficiente carácter para permanecer en el primer equipo de Guardiola. Si un joven necesita sumar minutos en Swansea, será el creador de juego de 18 años.

Recientemente regresó a la academia cuando Rayan Cherki y Omar Marmoush regresaron de una lesión, y aunque falló un penalti en la derrota de la UEFA Youth League ante el Villarreal, parecía de una clase superior con su confianza y su elegante habilidad para mantener el balón en una cuerda; Vale la pena ver su gol en YouTube y el personal de la academia lo describió como «en otro nivel» en un partido con algunos de los mejores jugadores sub-19 de Europa.

A pesar de todos los desafíos que Krucken y su personal pueden plantear a sus jóvenes, nada se puede comparar con ver a un jugador de la academia juvenil acortando distancias con el primer equipo ante los ojos de todos. Es por eso que hubo tanto orgullo al ver tres debuts más en Huddersfield, y por qué Mukasa es el último en llevar la antorcha de una academia que se esfuerza por producir lo mejor del mundo.

«El desarrollo y el rendimiento de sus jugadores determinan su camino y actualmente tenemos algunos buenos ejemplos, como Divine», dijo Krucken. “Todos estaban muy orgullosos en la academia de Huddersfield de tener tantos jugadores de la academia involucrados en el equipo.

«Fue un éxito para muchas personas durante muchos años. Al día siguiente, en la academia, miré a muchos ojos orgullosos porque tanto personal había estado allí a lo largo de los años y había sido parte de su viaje.

«Esta es la motivación para que todos desarrollen aún más jugadores para ese nivel».