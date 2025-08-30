Hubo algunos Galghumor de Ruben Amorim dos días después de su EB más bajo como gerente de Man United en Grimsby.

Amorim mantiene la corte en Carrington

Estaba el bien conocido «Hello Boys» cuando Ruben Amorim ingresó al enorme espacio de la conferencia de prensa en Carrington. Se construyó enormemente de conformidad con las directrices de la UEFA. Manchester United no participará en una de las tres competiciones de la UEFA esta temporada.

Y ya son un partido de la Copa Doméstica. Todos los gerentes permanentes posteriores a Ferguson se encontraron con su propio Waterloo, una derrota que aún puede darles flashbacks: Olympiakos, Midtjylland, Sevilla, Liverpool y Brentford. Para Amorim es Grimsby.

Amorim no estaba sucio para algunos Galghumor. «No se trata del sistema», protestó. «¡Perdimos contra Grimsby sobre el sistema? ¡En la primera mitad no conocía el sistema del equipo!»

Sugirió que no sería tan honesto y la semana pasada Amorim habló tan lentamente que era posible realizar un seguimiento de la transcripción. No es necesario borrar el espacio en la página posterior para él.

Esta semana prefería esas reacciones aproximadas que amaba por la mayoría de los partidarios del United y la buena voluntad, incluso en medio de la peor temporada del club en 51 años. Estará enyesado sobre salpicar en la página de atrás el sábado por la mañana.

Amorim es la pesadilla de un oficial de prensa. En 15 minutos del viernes, habló las oraciones: «A veces quiero parar», «A veces odio a mis jugadores», «A veces odio a mis hijos» y no podía prometer que todavía estará a cargo después de los internacionales de septiembre.

«Solo explico lo que viste, lo que vi, lo que todos vieron», enfatizó Amorim. «Y digo la verdad, a veces estoy pensando, especialmente en una conferencia de prensa, que diré. Después de este tipo de momentos, no pienso en eso. Soy realmente honesto sobre lo que veo.

«No puedo decir nada más. Has visto el mismo juego que he visto. No voy a cambiar la historia ni controlar la historia. Es lo que es y solo trato de ser honesto contigo y con los jugadores».

Él no es el único en un United Parcial to Gallows Humor. Un empleado bromeó si el Ole Gunnar Solskjaer o José Mourinho sería cumplir con el interino. Los dos ex gerentes del United fueron despedidos esta semana en días consecutivos por los clubes de Estambul Besiktas y Fenerbahce.

Ambos caminarían a Manchester para reemplazar a Amorim. El resultado de Grimsby es un recuerdo que nunca debemos sorprendernos por algo en United.

Amorim en Carrington el viernes

Amorim sugirió que algunos jugadores sienten que el club está maldito. «Siento que los jugadores siempre piensan en el pasado. Piensan que hay algo en el agua aquí o en la comida. No es nada, está en nuestra mente.

«Y solo tenemos que concentrarnos en el próximo juego. Hemos dejado caer el nivel. Ahora tenemos que responder en el próximo juego, no se trata del resultado, es la forma en que jugamos.

«Entonces, en el último juego, tuvimos algunos momentos en los que tuve esa sensación, que si es difícil, todos intentan hacer lo suyo, y eso es algo que tenemos que cambiar, esa sensación. A veces es bueno, a veces estamos en un mal momento, pero tenemos una forma de hacer las cosas, y tenemos que trabajar en ella.

Amorim estará a cargo de Burnley

«Entonces, para trabajar en eso es solo el próximo juego, no importa lo que sea en el pasado, concentrémonos en el próximo juego para que podamos responder mañana».

¿Quién habla con él detenerlo? ‘¡Mí mismo! Solo necesito 10 minutos conmigo mismo. No necesito a nadie, pero voy a ser así.

«Si dices que quiero parar, es», jodido, quiero parar, no me gustan los jugadores. «A veces odio a mis hijos, ¡así que voy a ser así! Eso no va a cambiar.

«A veces es algo bueno, a veces es divertido, voy a sufrir. Solo tenemos que ganar algunos juegos. No podemos cambiar ese hecho. Tenemos que concentrarnos en el próximo juego, y si comenzamos a ganar, será más fácil hacerlo».

Amorim mira a Blundell Park

Amorim fue en parte para algunos autosentosos. ¿Tenía fe en su equidad para ayudar a United a avanzar? «Sí. ¡Depende del día!» Se rió entre dientes.

«Pero tengo fe porque vi a estos jugadores jugar muy bien en partidos difíciles y lo veo en el entrenamiento, el entrenamiento es mucho mejor».

Vio con la mención de «sorpresa» en la debacle de Grimsby. «No me sorprendió, me sorprendió en el último juego, me sorprendió. Por eso ves ese juego, este no es nuestro equipo, la forma en que hacemos las cosas. Así que siempre tengo fe en la forma en que manejo el equipo.

«Y luego trato de recordarme si Bruno (Fernandes) obtiene ese castigo, si tenemos tres primeras oportunidades contra Fulham, anotamos un gol. Realmente será diferente, y a veces es una pequeña diferencia que la historia cambia y puedes verla en una semana, parece otro club».

La reunión comenzó y terminó con una dirección para los niños: «Chicos, no es el sistema».