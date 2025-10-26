Las valoraciones de los jugadores del Manchester United vs. Brighton con dos 8/10 y Matheus Cunha son muy buenas

Man United ganó 4-2 al Brighton en la Premier League y así es como calificaron los jugadores en Old Trafford.

Cunha estuvo excelente el sábado

El Manchester United ganó 4-2 al Brighton en la Premier League el sábado por la noche.

Ruben Amorim anotó la mayor victoria de su mandato contra el Liverpool en Anfield el fin de semana pasado y consiguió una tercera victoria contra los Seagulls.

Matheus Cunha, Casemiro y Bryan Mbeumo anotaron para el United antes de que Danny Welbeck anotara de tiro libre, lo que le dio al Brighton la esperanza de encontrar la manera de regresar al partido. Charalampos Kostoulas marcó tarde, pero el segundo de Mbeumo decidió el partido.

Así calificaron los jugadores del United en Old Trafford:

Senne Lammens

Ha sido un soplo de aire fresco desde su debut ante el Sunderland. Volvió a hacer algunas paradas importantes, incluida una parada para negarle a Yankuba Minteh cuando la ventaja era de dos goles, pero debería haber detenido el tiro libre de Welbeck. 6

leny yoro

Fue llamado al equipo debido a la repentina ausencia de Harry Maguire. Tuvo algunos momentos inestables en la primera mitad, pero se recuperó y realizó una actuación decente. 6

Matthijs de Ligt

Quizás esté teniendo la mejor temporada de su carrera. Ha estado muy bien esta temporada y el público aplaudió frenéticamente cuando hizo una gran entrada en la segunda mitad. 7

Lucas Shaw

Fue sacado del campo de un puñetazo en el minuto 64. Los aficionados del United esperan que la lesión no sea demasiado grave, ya que Shaw se ha recuperado tras una mala actuación en el derbi de Manchester. 7

amad

Por momentos fue injugable contra el Liverpool y volvió a lucir fuerte por la derecha. Le negaron un penalti en la primera parte. 7

casemiro

Marcó mediante un intento mal desviado. El jugador de 33 años rompió el juego, hizo algunas intercepciones clave y volvió a lucir bien. 7

Bruno Fernandez

Su aparición número 300 con el club. Hizo un giro brillante al filo del descanso y marcó la pauta desde el centro del campo. Proporcionó calidad en los últimos diez minutos mientras Brighton intentaba volver al juego. 7

Diogo Dalot

No aportó mucho en ataque y estuvo bien cuando tuvo que defender. La mejor posición de Dalot es la derecha, por lo que merece crédito por actuar en el otro lado la semana pasada. 6

Bryan Mbeumo

Mbeumo y Cunha fueron los mejores jugadores sobre el terreno de juego. Ha tenido un buen comienzo desde que llegó procedente de Brentford y merecía sus dos goles. 8

Benjamín Sesko

Tuvo posibilidades de marcar, pero se quedó corta. El esloveno empieza a encontrar su lugar en Old Trafford. 7

Matheus Cunha

Su primer gol desde que llegó procedente de los Wolves el verano pasado valió la espera. Estuvo sobresaliente en los últimos minutos en Anfield y volvió a subrayar su importancia con una excelente actuación. 8

Subs

Ayden el cielo

Lo hizo bien después de reemplazar a Shaw. 6

Kobbie Mainoo

Parecía un poco como si no tuviera entrenamiento de competición. 6

Patricio Dorgu

Cometió la falta que propició el gol del Brighton. 4

Joshua Zirkzee

Perdió su marcador en el segundo gol del Brighton. 4

Manuel Ugarte

También llegó demasiado tarde. 6