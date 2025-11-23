Las valoraciones de los jugadores del Manchester City contra el Newcastle son de tres 5/10, pero Gianluigi Donnarumma es bueno

El Manchester City vio terminar su racha de cuatro victorias consecutivas al caer derrotado por 2-1 ante el Newcastle en St James’ Park.

El Manchester City cayó derrotado en un partido salvaje en Newcastle

El Manchester City perdió la oportunidad de cerrar la brecha con el Arsenal en la cima de la Premier League después de perder un partido salvaje y caótico contra el Newcastle en St James’ Park.

Una primera parte tremendamente entretenida de alguna manera no logró marcar el gol. Gianluigi Donnarumma frustró al Newcastle varias veces y Phil Foden y Erling Haaland desaprovecharon grandes oportunidades para el City, que también debería haber recibido un penalti.

Los goles empezaron a caer en la última media hora. Harvey Barnes adelantó al Newcastle con un remate inteligente, pero Ruben Dias respondió casi de inmediato. Pero Barnes anotó tres goles en siete minutos cuando aprovechó un córner reciclado.

Así calificaron los jugadores:

Donnarumma: Tres paradas impresionantes de Woltemade, pero al final aún fue derrotado. Se volvió a amonestar por protestas después de que el segundo gol llegara en un saque de esquina. 7

Nunen: Se recuperó bien de un comienzo inestable contra Barnes, pero aun así vio a su oponente directo anotar dos veces. No está en su mejor momento en el futuro, pero es un partido difícil para él. 6

Deslizar: Marcó el empate del City mientras se recuperaba de un golpe que le había hecho sangre. Hubo una buena defensa y, a veces, combates feroces. 7

Guardiola: En medio del caos de la primera mitad, tuvo sus momentos de calma, pero tuvo problemas a medida que Woltemade entraba cada vez más en el juego. 6

O’Reilly: Mal despeje del primer gol y eso le dijo Guardiola. Algunos buenos momentos de posesión, pero es difícil pasar por alto ese costoso error. 6

González: Le resultó casi imposible tomar el control del juego, especialmente en la primera mitad, y regularmente tenía a Guardiola en su oído. 5

silva: Excelente contra el Liverpool cuando dictó el ritmo, pero no pudo repetir el truco aquí. El mediocampo del Newcastle es físico y al capitán le resultó difícil. 6

El pie: Debería haber recibido un penalti, pero también debería haber marcado. Quizás la mejor oportunidad del City en la primera mitad, y hubiera sido una gran jugada. 6

Cherky: Puse esa oportunidad en bandeja para Foden, pero ese fue uno de los pocos momentos de gran clase. Intenté ser lindo cuando no era necesario y aun así aprendí cuándo jugar. 6

Tejido: La mejor salida ofensiva del City en la primera mitad, pero se quedó fuera del partido tras el descanso. Si hay alguna crítica es que no siempre da sus mejores actuaciones. 6

Haaland: Contribuyó de nuevo en su propio área, pero tuvo un raro mal día contra el rival. Debió haber marcado al menos dos veces en la primera parte. Si lo hubiera hecho, habría sido un juego diferente. 5

Suplentes

Reijnders: Ningún impacto real. 6

Savinho: Pasó para tener la oportunidad de igualar. 5

Chelín: Pies rápidos en el área, pero disparo bloqueado. 6

marmota: Poco tiempo para causar impacto. 6

No utilizado: Trafford, Khusanov, Piedras, Ake, Ait-Nouri