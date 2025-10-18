Las valoraciones de los jugadores del Manchester City ante el Everton son de tres 8/10, mientras que Matheus Nunes es bueno

Calificaciones de los jugadores del Manchester City por su victoria por 2-0 sobre el Everton en la Premier League, que los hace ascender

Erling Haaland marcó dos goles para el Manchester City

El Manchester City continuó su excelente forma con una victoria por 2-0 sobre el Everton en la Premier League. Erling Haaland anotó dos veces en la segunda mitad y dejó atrás un comienzo lento.

El City seguía invicto con siete antes del parón internacional, pero el Everton causó algunos problemas en la primera mitad, especialmente cuando Nathan Aké cedió el balón innecesariamente en su propio campo. Sin embargo, el City tuvo la mayor parte de la posesión y su control se convirtió en ventaja cuando Nico O’Reilly centró para Haaland justo antes de la hora.

Unos minutos más tarde, Savinho le dio a Haaland un segundo de ventaja y después el City nunca pareció darse por vencido. Aquí están las calificaciones de los jugadores del Noticias de la noche de Manchester.

Donnarumma: Hizo algunas paradas decentes y comandó su área con excelentes resultados para mantener a raya al Everton. 7

Nunes: Cuidó sus duelos defensivos y también demostró ser una amenaza en el tercio de ataque, con muchas ganas de hacerse con el balón. 8

Deslizar: Se aseguró de que nada fuera demasiado para él y su bromance con Donnarumma aumenta con cada juego. 7

También: Pareció inseguro ante Beto y causó problemas al City cuando regaló el balón en su propio campo. 5

O’Reilly: El joven va viento en popa con otra gran actuación que resultó decisiva en el partido. 8

González: Muy bien desde el principio para asegurar que el City tuviera el control del partido. Nada llamativo, pero sí prometedor. 7

Reijnders: La historia de sus últimas semanas recientemente es bastante clara pero no concluyente. 6

El pie: Prometió mucho y estuvo involucrado en ambos objetivos, pero todavía sientes que tiene múltiples engranajes para seguir adelante. 7

Savinho: Su remate debería haber sido mejor varias veces en la primera parte, pero consiguió una asistencia. 6

Tejido: Lució bastante brillante en las primeras etapas, pero no pudo convertir eso en oportunidades de despeje. Él mismo podría haberlo hecho mejor en el gol. 6

Haaland: Me estoy quedando sin palabras para describirlo, pero su stock de goles no: dos más para el total. 8

Suplentes

Silva (por Reijnders, 60) Mantuvo el nivel de la ciudad alto. 6

Bob (por Doku, 60) Mirando a la derecha en casa. 6

Lewis (por O’Reilly 85) No hay tiempo.

Cherki (suplente de Savinho, 85) no hay tiempo

Kovacic (suplente de González, 85) no hay tiempo

No utilizado: Trafford, Piedras, Gvardiol, Marmoush