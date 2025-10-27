Las valoraciones de los jugadores del Manchester City ante el Aston Villa son de dos 4/10, mientras que Josko Gvardiol es pobre

Calificaciones de los jugadores del Manchester City cuando el Aston Villa logró una victoria por 1-0 en la Premier League, lo que marcó un final prometedor para el equipo de Pep Guardiola.

El Manchester City perdió ante el Aston Villa

El Manchester City probó la derrota por primera vez desde agosto cuando cayó 1-0 ante el Aston Villa. El gol de Matty Cash en la primera mitad fue suficiente para condenarlos a la victoria en Villa Park.

Como Nico González sólo fue considerado apto para el banquillo tras el golpe sufrido en Villarreal, Tijjani Reijnders fue titular por primera vez esta temporada en el centro del campo. Un buen comienzo de los visitantes pronto dio paso a la presión de los locales, que anotaron a través de Cash e intentaron sumar otro.

El City estuvo mejor en la segunda mitad, pero no pudo encontrar el empate ya que el último intento de Erling Haaland fue anulado por fuera de juego contra Omar Marmoush. Aquí están las calificaciones de los jugadores del Noticias de la noche de Manchester.

Donnarumma: No pudo hacer nada ante el gol y atajó bien cuando Sancho seguía. No hay mucho más que hacer. 6

Nunen: Alguna defensa decente, pero también demasiados balones fuera de lugar que inmediatamente volvieron a presionar al City. 5

Piedras: No pudo igualar su nivel de mitad de semana y fue atrapado varias veces después de que el City avanzó solo para perder el balón. 5

Deslizar: Hizo bastante bien al decir que Watkins lo superó en ritmo y se recuperó de una desagradable caída en la segunda mitad. 6

Guardiola: Parece lejos de su mejor forma, lucha con el balón y en las peleas físicas. 4

Reijnders: Nunca se vio cómodo en un papel que no le resulta natural y no pudo contribuir en ninguno de los extremos del campo. 5

silva: Demasiados pases errantes y su cambio de posición parecían más bien el resultado de que el City no sabía qué hacer. 5

El pie: Mejoró en la segunda mitad cuando el City presionó y tuvo la mala suerte de que le bloquearan un tiro, pero aún queda más por crear. 6

Chelín: Nunca lo miró y cuando vio el balón, no lo usó lo suficientemente bien. Una opción fácil para registrarse temprano. 4

Savinho: Lástima que no se bloquearon no uno, sino dos buenos intentos en el mismo ataque, pero nuevamente estuvo muy mal cuando se le encomendó la tarea de seleccionar a un hombre. 5

Haaland: Bien en su propia área penal mientras el City defendía las jugadas a balón parado de Villa, pero simplemente no pudo aprovechar la única oportunidad que tenía para igualar. 6

Suplentes

González (por piedras, 61) Le dio al City más control. 7

O’Reilly (por Silva, 61) Bien empujado hacia la izquierda y efectivo entregado. 7

Documental (para Bobb, 61) Jugó inteligentemente por la izquierda. 7

Cherki (por Reijnders, 76) Aclarar de nuevo. 6

Marmush (por Savinho, 84) Fuera de juego en un momento crucial. 6

No utilizado: Trafford, Ake, Lewis, Kovacic