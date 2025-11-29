Las últimas noticias sobre lesiones del Man United cuando Matheus Cunha rompe el silencio y se da la actualización de Lisandro Martínez

Noticias sobre lesiones del Man United mientras Matheus Cunha recurre a las redes sociales para discutir su ausencia en el equipo de Ruben Amorim
Todo lo que necesitas saber sobre la situación de lesiones del Man United…
- lo mas nuevo: El United actualmente tiene lesionados a Lisandro Martínez (rodilla), Harry Maguire (bíceps femoral), Benjamin Sesko (rodilla) y Matheus Cunha (golpe) para el partido del domingo contra Crystal Palace. Sin embargo, Martínez está al borde de una reaparición después de sufrir una grave lesión a principios de este año que lo dejó en el banquillo contra el Everton la última vez.
- Cunha rompe el silencio: Cunha recurrió a las redes sociales el viernes por la noche para dar una actualización sobre su estado. El brasileño sufrió un golpe en un entrenamiento hace aproximadamente una semana y escribió en Instagram: «Gracias por todos los mensajes, todavía no me he vuelto loco. A pesar de la broma. Gracias por tu preocupación. Mucho cariño».
- Martínez se acerca a su regreso: “Si está en el banquillo, está preparado”, afirmó Amorim. «Por supuesto que tenemos que controlar sus minutos, pero cuando está en el banquillo está listo para jugar».
- Amorim sobre Sesko, Cunha y Maguire: “Sesko necesitará un poco más de tiempo”, afirmó Amorim. «Harry es igual, pero espero tener a Matheus en el próximo, no en este. Tomará un poco más de tiempo, nos ocuparemos de la lesión».
- noticias del equipo de palacio: Oliver Glasner informó el viernes en su propia rueda de prensa sobre el estado de su equipo. «Borna Sosa se perderá este partido nuevamente, pero Will (Hughes) no luce tan mal, así que tenemos esperanzas de que esté en el equipo del día del partido. Todos los demás están bien».
- Lista de lesionados de las Águilas: Además de Sosa y Hughees, quedan eliminados Chadi Riad (Rodilla), Rio Cardines (Addector), Cheick Doucoure (Rodilla) y Caleb Kep Korpoha (Espalda).
- Cada palabra de Amorim: Puedes leer cada palabra del entrenador en jefe de los Rojos aquí.