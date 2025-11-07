Las últimas críticas de la estrella del Manchester United están equivocadas, pero a Rubén Amorim no le importa

Luke Shaw ha estado en buena forma esta temporada, pero el técnico inglés Thomas Tuchel lo ha pasado por alto nuevamente.

Luke Shaw tuvo su momento más bajo de la temporada con el Manchester United cuando perdió 3-0 ante el Manchester City. (Imagen: Shaun Brooks – CameraSport vía Getty Images)

«Soy un poco egoísta al respecto», admitió Ruben Amorim la semana pasada cuando se le preguntó sobre la posible implicación de Luke Shaw con la selección de Inglaterra este mes.

El defensa del Manchester United ha vivido hasta ahora una temporada llena de altibajos. Después de la derrota ante el Manchester City en el Etihad, Shaw fue atacado por Roy Keane después de un mal partido.

En lugar de evitar las críticas, Shaw las enfrentó de frente. «Creo que a veces hay que tomarlo en serio», dijo el ex jugador del Southampton después de la victoria sobre el Chelsea una semana después.

«Él es [Keane] adquirido mucha experiencia. Fue uno de los mejores capitanes de la historia del Man United. Por supuesto que duele. Creo que la crítica es parte de ser futbolista. Lo escucho. Pero para mí creo que tenía razón».

Desde entonces, Shaw ha logrado revivir su campaña. Durante la actual racha invicta del United, el jugador de 30 años ha sobresalido.

Ante el Brighton fue crucial en la presión, lo que provocó el gol desviado de Casemiro. En Nottingham Forest fue posiblemente el defensor más destacado y se creía que Shaw estaba en conversaciones para una convocatoria contra Serbia y Albania este mes.

Estos partidos en Inglaterra son un fracaso después de que los Tres Leones se clasificaran para el Mundial de verano. Thomas Tuchel tuvo la opción de convocar a jugadores marginales como Shaw, pero optó por no hacerlo.

Shaw es un jugador que ha tenido una brillante carrera con Inglaterra hasta el momento, destacada por su gol en la final de la Eurocopa 2020 contra Italia. Pero ha perdido el favor de la selección nacional y a Amorim no le importará.

«Para mí quiero que vaya a la selección nacional, pero también quiero que Luke Shaw entrene conmigo, se recupere y esté preparado para mi juego. Así que soy un poco egoísta con eso, así que si no va a la selección nacional, está bien para mí porque puedo controlar lo que hace mejor», admitió Amorim a Forest.

No se puede culpar al técnico portugués. Todo entrenador sabe que es un riesgo que un jugador se vaya a jugar con la selección.

No se puede negar que esto es un duro golpe para Shaw. Sin embargo, este no es el final de sus posibilidades de cara al Mundial.

Si sigue rindiendo en el United, Tuchel ya no podrá ignorarlo.

