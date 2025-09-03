Las tres alineaciones de Ruben Amorim deben jugar con la pesadilla del Manchester United contra Man City

El entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim se enfrenta a una espera nerviosa antes de su tercer derbi de Manchester al otro lado del descanso internacional

El entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim responde durante la victoria contra Burnley (Imagen: Jan Kruger/Getty Images)

Manchester United se encuentra en el medio del primer descanso internacional de la temporada y, aunque este es un momento para que muchos partidarios tengan un descanso para respirar y hasta ahora redactar la campaña, porque Ruben Amorim corrirá su mente.

Aunque sin duda se sintió aliviado de haber recogido su primera victoria de la temporada en casa en Burnley el sábado pasado, las versiones fueron una bolsa mixta y la derrota contra Grimsby Town, especialmente en la primera mitad, habrán sido muchas preocupaciones. No solo eso, sino que hay preocupaciones persistentes sobre los problemas de lesiones en Old Trafford.

Tanto Matheus Cunha como Mason Mount dudan del regreso de la Premier League. Un problema en cualquier momento, pero el hecho de que el Derby contra el Manchester City ha vuelto el primer partido hace que este sea el peor momento posible para este problema.

En esta etapa, todavía existe la posibilidad de que ambos jugadores sean adecuados para viajar al estadio Etihad. Pero si las personas o, nos atrevemos a decir, ambos, no están disponibles, Amorim debe tener en cuenta en línea, para prepararse para eso.

Con esto en mente, Deporte para hombres Ha echado un vistazo a cómo el equipo podría mirar la ciudad si pierde al menos uno de los titulares de la victoria contra Burnley.

Monte

Si Mount no está disponible para la luminaria, puede dar a los fanáticos de United la oportunidad de ver todas sus nuevas sesiones de firma de ataque juntas en la Premier League. Cunha caería al lado de Bryan Mbeumo en la segunda rollo número 10.

Luego, como se puede mostrar a continuación, Benjamin Sesko obtendría el asentimiento en el frente. Alerta de spoiler aquí, Sesko recibe la torcedura en todas estas alineaciones …

La posible línea de Manchester United contra Manchester City sin Mason Mount

Sin Cunha

Este escenario puede ser más probable porque sabemos que Cunha ha dejado al próximo equipo brasileño que está preocupado por los Rojos. Para mantener las cosas lo más estables posible, creemos que Amorim le gustaría tratar de hacer un intercambio directo con Sesko que viene por el ex hombre de Wolves.

La alineación inicial de Manchester United contra Manchester City sin Matheus Cunha

Sin montura y cunha

Quizás la opción nuclear y que evita desesperadamente Amorim vería a ambos jugadores del Derby de Manchester. Si esto sucediera, requeriría un rejig más grande de centro del campo y ataque.

Sesko volverá a la alineación, pero la ausencia de Monte y Cunha empujaría a Bruno Fernandes en un papel más destacado como un no. 10 al lado de Mbeumo. Por supuesto, esto dejaría una abertura más profunda en el centro del campo.

United debería llenar eso con Kobbie Mainoo o Manuel Ugarte. En nuestra opinión, el primero sería el reemplazo más cómodo para el capitán, pero Amorim podría tener la sensación de que dos centrocampistas defensivos más encajarían mejor en el equipo contra City.

XI del Manchester United contra Manchester City sin Mason Mount y Matheus Cunha

