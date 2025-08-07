Las siguientes tres transferencias del Manchester United claramente después de que se abrieron las conversaciones sobre el acuerdo

Últimas noticias y chismes de transferencia de Manchester United si United continúa vinculado a varias nuevas sesiones de firma potenciales

Entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

Los planes de Manchester United para la ventana de transferencia de verano comienzan a tomar forma con más ofertas que se pueden elaborar.

United ya ha realizado dos nuevas sesiones de firma este verano con Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, quienes anteriormente se completaron en la ventana en ofertas. Los Rojos también darán la bienvenida a Diego Leon en su equipo después de que se haya acordado un acuerdo a principios de año.

Ruben Amorim y Co. ahora están de regreso en Inglaterra después de su gira para la temporada a través de los Estados Unidos mientras se prepara para el inicio de la nueva campaña de la Premier League. Todavía habrá detrás de escena para completar más transferencias antes de la fecha límite del 1 de septiembre, y parece claro cuáles serán las próximas ofertas en las próximas semanas.

United confía en acordar un acuerdo para firmar el delantero RB Leipzig Benjamin Sesko este verano. United hizo una oferta con un valor de un máximo de £ 74 millones, incluidos complementos, y miró a él para vencer a Newcastle United con la firma del delantero.

Si United Sesko comienza a firmar, parece claro cuáles podrían ser sus próximas ofertas. Las noticias surgieron el miércoles de que Brighton -Midfielder Carlos Baleba es un objetivo para United, aunque hay sugerencias de que un acuerdo puede no ser fácil de completar.

Un informe sobre TalkSport también ha afirmado que United está hablando con Chelsea sobre un acuerdo para vender Alejandro Garnacho. No se hace ningún informe de un posible reembolso que estaría allí si se acordara un acuerdo, por el cual Garnacho está fuertemente conectado con una reubicación de United durante todo el verano.

El Manchester Evening News informó en mayo que United le dijo a Garnacho que podría abandonar el club si se hizo una oferta adecuada. El internacional de Argentina no formó parte del equipo de United que viajó a los Estados Unidos para su gira para la temporada.