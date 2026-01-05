Las reacciones de tres jugadores a Benjamin Sesko revelaron un problema del Manchester United

Man Utd empató 1-1 con Leeds en la Premier League el domingo y estos son los momentos que quizás te hayas perdido del partido.

Sesko tuvo un mal día en Elland Road. (Imagen: Manchester United FC 2026)

El Manchester United empató 1-1 contra el Leeds en la Premier League el domingo por la tarde. El Leeds llegó al partido invicto en seis partidos de liga y sacó la primera sangre contra sus rivales.

Brenden Aaronson abrió el marcador en el minuto 62 tras una jugada descuidada del United, pero Ruben Amorim introdujo a Joshua Zirkzee y la sustitución dio sus frutos de inmediato.

Zirkzee asistió a Cunha, cuyo gol aseguró el reparto de puntos. Estos son los momentos que quizás te hayas perdido:

Erupción de Amorim

“Perdemos por el segundo balón”, dijo Amorim el mes pasado, por lo que no fue una sorpresa ver al jugador de 40 años arremetiendo en la línea de banda cuando el United no pudo ganar un segundo balón contra el Leeds. Benjamin Sesko perdió el duelo aéreo inicial por un cabezazo, a pesar de su ventaja de altura, y Patrick Dorgu no reaccionó lo suficientemente rápido para atacar el segundo balón.

Amorim respondió arremetiendo. Agitó los brazos agresivamente con frustración, sugiriendo que pensaba que Sesko y Dorgu deberían hacerlo mejor en ese momento. Dorgu no estaba en la posición inicial adecuada para recuperar el balón ya que no está acostumbrado a jugar como el número 10 por la derecha. Amorim estaba frustrado, pero decidió sacar al defensor de su posición.

Sesko no tuvo excusas, ya que debería ganar la mayoría de los cabezazos a 6 pies. El internacional esloveno no ofreció mucho con el balón y necesita mejorar en ese aspecto, sobre todo si no marca.

Manos en la cabeza

Y la reacción de los compañeros de Sesko cuando éste desperdició una oportunidad a quemarropa faltando 15 minutos fue reveladora. Cunha, Luke Shaw y Casemiro tenían las manos en la cabeza.

Zirkzee metió el balón en el área penal después de un inteligente pase de Cunha, pero el jugador de 22 años falló de volea y desperdició el tipo de oportunidad que desperdician los mejores delanteros de la Premier League.

Los partidos de la Premier League se deciden por márgenes estrechos. El nivel en la máxima categoría ha subido -la tabla está más apretada que nunca- y es crucial aprovechar las oportunidades que se presentan.

El United habría regresado a Manchester con una victoria por 2-1 si Sesko lo hubiera enterrado.

La respuesta de Zirkzee

Llama la atención que los dos únicos suplentes veteranos en el campo, Joshua Zirkzee y Tyrell Malacia, usaron sus largos abrigos de invierno durante el calentamiento, mientras que el resto de los suplentes (que eran todos jugadores de la academia) patearon el balón vistiendo solo sus sudaderas.

Era un día helado en West Yorkshire, el tipo de clima que hace que cualquier profesional senior que apenas juega se cuestione su futuro. Casualmente, Zirkzee ya quiere irse y puede que haya estado pensando en regresar a Italia mientras calentaba con los canteranos.

Amorim prefirió jugar contra Dorgu, un defensa, en lugar de contra Zirkzee en Elland Road, apenas una semana después de enganchar a Zirkzee en el descanso para darle a Jack Fletcher su tercera aparición con el primer equipo.

Zirkzee se habría sentido desmoralizado por la selección del equipo, pero canalizó su frustración de la manera correcta cuando salió del banco e inmediatamente brindó una excelente asistencia. El pase al área penal a Cunha estuvo perfectamente ponderado, y la contribución de Zirkzee no pasó desapercibida cuando el brasileño celebró mientras Lisandro Martínez corría para abrazarlo.

Berrada y Wilcox fueron vistos

Sir Alex Ferguson fue visto detrás de Omar Berrada y Jason Wilcox en Elland Road. Amorim ha hablado anteriormente sobre su cálida relación con los responsables de la toma de decisiones de Ineos, pero hubo un indicio de tensión cuando el técnico del United habló en su conferencia de prensa antes del choque con Leeds.

Amorim parecía preocupado porque no se había hablado de nuevos fichajes en la ventana de enero y estaba inusualmente irritable antes de una conferencia de prensa previa al partido. Berrada y Wilcox supervisaron el nombramiento de Amorim, y su despido se verá perjudicado por la pareja. Sir Jim Ratcliffe quiere que el United sea «el mejor de su clase», pero ni siquiera pudieron conseguir una victoria contra el Leeds.

«El partido más importante de la temporada»

Leeds-United es una rivalidad histórica. Por supuesto, los fanáticos del United siempre están desesperados por vencer al Leeds, pero esto es cierto. el partido de la temporada para los aficionados del Leeds, como lo demuestra un comentario de un aficionado del Leeds sentado junto al palco de prensa.

“Pero es nuestro partido más importante de la temporada”, dijo el aficionado cuando un azafato le pidió que tomara asiento en lugar de estar de pie. El locutor del estadio de Elland Road presentó al United como el «equipo rojo» antes del inicio, y todos los jugadores del United fueron abucheados cuando se anunció su nombre. El vitriolo brotó de todas las gradas del suelo mientras los fanáticos del Leeds coreaban «escoria, escoria, escoria» y «entra, que se jodan». A esto le siguió «levántate si odias al Man U».

Sin embargo, la cruda atmósfera sólo duró quince minutos. United manejó el juego inteligentemente en la primera mitad y se podía haber escuchado caer un alfiler cuando llegó el descanso.