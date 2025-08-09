Las primeras palabras de Benjamin Sesko después de completar la transferencia del Manchester United – ‘especial’

Benjamin Sesko ha completado una transferencia a Man United y aquí están las primeras palabras del atacante después de firmar para el club.

Sesko ha firmado para United. (Imagen: Manchester United)

Benjamin Sesko ha revelado que está entusiasmado con el proyecto en el Manchester United.

Sesko se presentó durante los últimos catorce días, ya que la ceremonia de prioridad de United y € 76.5 millones (£ 66.4 millones) y € 8.5 millones (£ 7.3 millones) en el transferido de complementos se anunciaron oficialmente el sábado el sábado.

El jugador de 22 años ha firmado un contrato de cinco años con Old Trafford.

Sesko también atrajo el interés de Newcastle, quien participará en la Liga de Campeones en la nueva temporada. Las Urracas ofrecieron un paquete lucrativo a Leipzig, pero Sesko quería un traslado a Old Trafford.

En un comunicado, Sesko dijo: «La historia del Manchester United es claramente muy especial, pero lo que realmente me emociona es el futuro. Cuando discutimos el proyecto, estaba claro que todo está presente para que este equipo continúe creciendo y compitiendo por los trofeos más grandes pronto nuevamente.

“Desde el momento en que llegué, sentí la energía positiva y el entorno familiar que creó el club. Es claramente el lugar perfecto para alcanzar mi nivel máximo y para cumplir con todas mis ambiciones.

«No puedo esperar para comenzar a aprender de Ruben y ponerse en contacto con mis compañeros de equipo para lograr el éxito que todos sabemos que podemos reunirnos».

El director de Voetbal Jason Wilcox agregó: “Benjamin tiene una rara combinación de ritmo emocionante y la capacidad de dominar físicamente a los defensores, lo que lo convierte en uno de los talentos jóvenes más excepcionales del fútbol mundial.

«Seguimos de cerca la carrera de Benjamin; todo nuestro análisis de datos e investigación concluyó que tiene las cualidades y personalidad requeridas para prosperar en el Manchester United.

“Trabajando bajo la guía de Ruben y nuestro excelente equipo de rendimiento, Benjamin acepta el entorno perfecto para apoyarlo para lograr su potencial en la clase mundial.

«El deseo de que todas nuestras nuevas sesiones de firma hayan demostrado unirse al club este verano enfatizan la atracción y el estado del Manchester United mientras continuamos construyendo y desarrollando un equipo que puede desafiar los premios más grandes».

Sesko se sometió a su médico para completar su mudanza al United el viernes, después de su llegada a Manchester el jueves por la noche.

El delantero anotó 21 goles en 45 actuaciones para Leipzig la temporada pasada y anteriormente atrajo un interés del Arsenal en la estrella de transferencia, pero los Gunners se volvieron para firmar a Viktor Gyokeres.

Sesko tuvo la oportunidad de firmar para United en el verano de 2022 y su agente, Elvis Basanovic, visitó Carrington, pero firmó en su lugar para Leipzig de la franquicia colega Red Bull FC Salzburg.

El International de Eslovenia podría hacer su debut en el United contra el Arsenal el próximo domingo.

